Teljesítményfokozó csomag is választható a valaha volt legvadabb Mustanghoz

Fotó: Ford

Gyakorlatilag egy közútra szabadított versenyautó a Ford Mustang GTD, azonban hiába fizeti a 325 000 dolláros vételárat a vásárló – az 1400 autóra csak az USA-ban 7500-an jelentkeztek… –, nem kapja meg a teljes tudást, ahhoz ugyanis be kell fizetnie a Performance csomagra is, amely aktív aerodinamikai elemekkel fokozza a tudást. Utóbbi kulcsfontosságú szerepet játszik a 7 perc alatti Nürburgring-köridő elérésében.

Fotó: Ford

A Performance csomagban nagyobb első légterelőt találunk, de vannak a padló alatti vezérelt légcsatornák és a hátsó szárny is alacsony légellenállású módba tud billenni, ezek segítségével egyenesben gyorsabb az autó, kanyarban pedig maximális a tapadás. Emellett a lehető legtöbb dolgot kipakolják az autóból, az extrák mellett megszabadulnak a zajszigetelés nagyjától is, as 20 colos felniket magnéziumból készítik. A sajtófotókon rögtön Carbon Series-ként, azaz látható karbon elemekkel és Chroma Flame fényezéssel mutatták meg ezt a modellváltozatot.

Fotó: Ford

„Sok sportkocsi egyetlen dologban remekel igazán. Csakhogy egy autónak, ami nagyon gyors kört akar futni a Nürburgringen, mindenben kiválónak kell lennie: a kanyarodásban, a tapadásban, a fékezésben, a gyorsulásban… tulajdonképpen nincs egyetlen terület sem, ahol ne kellene kiemelkedően teljesítenie. A GTD-modellek könnyű karbonszálas karosszériájától kezdve a Performance csomag aktív aerodinamikájáig rengeteg megoldást vettünk át a motorsportból, hogy a Mustang GTD mindenben kitűnő legyen, és teljesítse a hét perc alatti köridőt a Nürburgringen” – nyilatkozta Greg Goodall, a Mustang GTD főmérnöke.

Fotó: Ford

Most adták közre az első fotókat a műszerfalról, amely néhány extra kapcsolót és a 3D-nyomtatással készült titánium kapcsolófüleket leszámítva (ezek nem csak könnyebbek, de jobban is tapadnak a normál daraboknál) megegyezik a normál Mustang belsejével, aztán ott van még a hátsó ülések helyén lévő ablak, amelynek segítségével a fekvő hátsó rugóstagok működését lehet látni (vagy inkább kamerával rögzíteni vágóképnek…). Magyarországon várhatóan 160 millió Ft-ért adják majd a 800 lóerős kompresszoros V8-assal szerelt Ford Mustang GTD-t, az európai piacra szánt példányokat 2025 tavaszán kezdik majd gyártani.