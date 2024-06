Több japán gyártó is csalt a forgalomba helyezéshez szükséges teszteken

2023. decemberében derült ki, hogy a Toyota konszernhez tartozó Daihatsu márka már 1989 óta csalt a forgalomba helyezéshez szükséges teszteken. Ezt követően az illetékes japán Föld, Infrastruktúra, Közlekedési és Turizmus Minisztérium közel 90 járműgyártónál rendelt el kötelező felülvizsgálatot, amelynek eredményeként újabb szabálytalanságok derültek ki. A Toyota, Mazda és Yamaha esetén jelenleg gyártásban lévő autók termelését kellett felfüggeszteni, a Honda és a Suzuki ilyen drasztikus intézkedésre nem volt szükség.

Fotó: Toyota

A Toyota Corolla Fielder, Axio és Yaris Cross gyártását felfüggesztették, mert szabálytalanságokat találtak a gyalogos- és utasvédelmi törésteszteknél (nem az előírt szögben történt az ütközés, a gyalogosvédelmi tesztet csak a karosszéria egyik oldalán végezték el, az eredményt pedig mindkettőre bírták), 4 másik érintett modell (Crown, Isis, Sienta és Lexus RX) már nincs gyártásban. A Toyota saját belső vizsgálatán rendellenességeket találtak emisszióvizsgálatoknál is, ebben az ügyben június végére ígérnek eredményt.

A Mazda több korábbi autónál másította meg a törésteszt-vizsgálatok eredményét (szenzor jele helyett időzítőszerkezet aktiválta a légzsákot), 2 aktuális autónál - Mazda2 és Mazda Roadster RF - esetén az elírtnál magasabb hőmérsékletű levegőt szívott be a motor és a motorvezérlő szoftver se a végleges volt az emisszióvizsgálaton; utóbbiak gyártását felfüggesztették, amíg újra elvégzik a teszteket.

A Suzuki a 2014-2017 között gyártott Alto haszonjárműnél a fékvizsgálatnál csalt, a túlforrósodott fékkel való megállásnál nem a tényleges, hanem annál rövidebb távolságot írt be a vizsgálati jegyzőkönyvbe.

A Honda esetén a zajkibocsátási vizsgálatokon hamisítottak meg eredményeket a hivatalos vizsgálatok során.

Azt nem közölték, a Yamaha esetén milyen eltéréseket találtak a homologizációs teszteknél.

Fotó: Suzuki