Régi nóta, új hangszerelésben - Suzuki Swift 1.2 Hybrid 12V menetpróba

Követendő trend helyett lehetőséget lát a Suzuki abban, hogy egyre több gyártó hagyja el a kisautó-kategóriát a különféle mini SUV-ok kedvéért, hiszen a Swift józan konstrukció, amely megfizethető alternatívát jelent azoknak, akik alapvetően városi használatra keresnek járművet. A 2005-től („vasaló-szériától”) számított modernkori, negyedik generációs modellhez az eddiginél merészebb orrot kombinálnak az egyébként jól ismert stílusjegyekkel, és már kezdettől fogva szériában adják a 12 voltos lágy-hibrid rásegítést.

Randevún az ezredforduló után bemutatott Swiftek - a kép jobb oldalán látható generáció még Esztergomban készült. Amúgy a modell családfája 1983-ig nyúlik vissza

Fotó: Suzuki

1. Jó kilátások

A meredeken álló szélvédő és az A-oszlopok jóvoltából nagyon jó a kilátás a vezetőülésből, ami városban nagyban megkönnyíti a többi közlekedő – kerékpárosok, rolleresek – észlelését. Ezért szívesen beáldozza az ember azt, ha elsőként állunk a sorban, hajlongani kell a sáv feletti lámpa szemmel tartásához, mert messze előrenyúlik a tető. Egyébként a megszokott módon vastagok a C-oszlopok, tehát átlósan hátrafelé legjobban a nagy méretű, külön talpon álló külső tükrök segítségével tájékozódhatunk.

Új a műszerfal, de sokak örömére megmaradtak a fizikai kapcsolók, és a kézifék is mechanikus

Fotó: Suzuki

2. Megszokott környezet

Jól megmarkolható kilincsek – nem rejtegetik tovább a hátsókat – segítségével juthatunk be a külső méretekhez képest tágas utastérbe. Vannak még kapcsolók is a műszerfalon, a forgókapcsolókkal is ellátott klímakonzol kezelése vakon is könnyen megy, miután az ember memorizálja a funkciókat.

Jól néz ki a fehér díszbetét 3D-s mintázata,

egyébként az aszimmetrikus műszeregységet furcsállhatjuk. Vajon az analóg órák közül miért csak a baloldali fordulatszámmérő kapott gyűrűt, a jobb oldali sebességmérő pedig nem? Egyvalamit azért hiányolhat a praktikus autós, a csomagtér mélyén ott van ugyan a kerek mélyedés, de abban nincs pótkerék, csak hungarocell-betét…

Analóg a két főműszer, a közöttük lévő sávban lakik csak kijelző, melyen amúgy a lágy hibrid rendszer energiaáramlása is követhető

3. Az erő forrása

Teljesen új fejlesztés az 1,2 literes, háromhengeres szívó benzines (a kifutó modellben ugyanekkora sornégyes van), amelynek úgy 2000-es fordulat környékén van egy enyhe morgása, egyébként teljesen hangtalanul és vibrációmentesen üzemel. Nagy segítségére van a 12 voltos lágy-hibrid rendszer, ötödik fokozatban már 40 km/órás tempóról képes haladni, persze nem túl fürgén gyorsít ilyenkor.