Továbbra is sportkupéban hisz a Piëch Automotive

A svájci székhelyű Piëch Automotive még 2019-ben mutatta meg első tanulmányát, a Mark Zero nevű villanymotoros kupét, amelynek sorozatgyártását 2024-re jelezték előre. Most, 5 évvel később teljesen új alapokra helyezik a céget, Anton M. Piëch partnere immár Tobias Moers, aki korábban a Mercedes-AMG és az Aston Martin vezetője volt, főmérnöknek megszerezték Ralph Illenbergert, aki korábban a Mercedes-AMG-nél dolgozott hasonló pozícióban. Második körben is egy sportkupét prezentáltak elsőként, a Piëch GT 2.0 sorozatgyártását 2028-ban akarják elindítani – a gyártáshoz leszerződtek a Multimatic műhellyel, ahol többek között a Ford GT-t is készültek.

A korábbinál határozottabb vonalvezetésű kupé egyelőre csak agyagmodellként létezik, a megjelenés David Seesing munkája. A 2+2 üléses utastérrel rendelkező villanymotoros autó 478 cm hosszú, 2,0 méter széles, 1,35 méter magas, a tengelytávolság 2,78 méter. A karbon vázba 16 modulból álló (egyenként 312 cella), 90 kWh kapacitású akkumulátort szerelnek, ami a fejlett hőmérséklet-menedzsmentnek köszönhetően 500 kW-os villámtöltés fogadására képes – ráadásul a teljes töltési folyamat alatt, nem csak csúcsértékről van szó –, így a 10-80%-os töltés alig 10 percet vesz majd igénybe (megfelelő töltőoszlopon).

Előre és hátra is egy-egy 510 LE/550 Nm teljesítményű hajtómotort szerelnek 2 fokozatú váltóval, az 1020 LE/1100 Nm rendszerteljesítmény könnyen elbánik az 1,8 tonnás tömegű karosszériával. Noha csak 2025 őszére készül majd el az első működőképes autó, a Piëch Automotive szerint nem okoz majd gondot a 2,6 másodperces 0-100 km/óra gyorsulás és a 300 km/órás csúcssebesség elérése, szabványos hatótávolságnak 500 km-t meghaladó értéket akarnak. Ezek abszolút értékben jó számok, de a Porsche Taycan Turbo is hasonló értékeket tud hasonló áron, ezért az egyedi kialakítás lehetőségével (amibe a menethang is beletartozik majd) próbálják a saját termékükről meggyőzni a potenciális vásárlókat a Piëch Automotivenál.