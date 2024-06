Forrásponton túl - Skoda Octavia (2024) menetpróba

Az aktuálisan futó 4. generációs Octavia frissítését természetesen nem pusztán a fejlesztői érzelmek, sokkal inkább a Volkswagen-csoport kőkemény stratégiai menetrendje vezényelte. Ez abszolút rendben is van, hiszen a modellből eddig legyártott közel 7,2 millió példány aligha tükröz tévedést (a modell az idei első negyedévben is Magyarország legnépszerűbb új autója volt), az Octavia pedig – ahogy eddig - ezután is alapozhat a sikerre.

Látványos a széles alső légbeömlő, a Sportline kivitel króm helyett fekete díszítéseket kap

Fotó: Škoda Auto

Az osztrák-cseh határvidéket érintő, hangulatos, de sok falucskát és kisvárost útba ejtő menetpróba-szakaszokon keresve sem találhattam volna meglepetést, így nem is tolakodó lelőni a poént: az Octavia továbbra sem jelent kockázatos választást, aki (persze elsősorban a cégek) erre voksol, garantáltan elégedett lesz! Csendes és kényelmes autó, alacsony fogyasztással, ötletes, skodás részletekkel és gyakorlatilag az örökkévalóság ígéretével.

Kategóriájának egyik legpraktikusabb képviselője 4,68 méter hosszú, ötajtós Octavia

Fotó: Škoda Auto

Visszafogottan nyúltak a megjelenéshez, az első lökhárítóban már teljes szélességű az alsó légbeömlő, a fényszóró menetfény-pálcikája a hűtőrács mellé nyúlik, de a hátsó lökhárítót is átrajzolták.

Alapáron is teljesen LED-es a világítás, opciós a 2. generációs mátrix-LED fényszóró,

amelynél egy bi-LED (tompított és távolsági fény) és két sorban 36 kisebb dióda világít. A legolcsóbb változat kivételével már 16 colos könnyűfém felnit adnak, van pár új szín is, a Hyper Zöld majd az RS-hez kérhető, az attraktív Phoenix Narancs pedig a kombi sajátja.

A fényszórók rajzolatáról legkönnyebb felismerni a frissített szériát

Fotó: Škoda Auto

Az utastérben főként a fenntartható forrásból származó kárpitanyagok használata jelent újdonságot, ami dicséretes módon nem tükröz olcsóságot. Alapáron még mindig analóg műszeregység tájékoztat, feláras a 10 colos digitális műszeregység, hasonló méretű a központi érintőképernyő, amit opciósan 13 colos monitor válthat.

Akár 13 colos is lehet a multimédia érintőképernyője. Az USB-C töltőcsatlakozók teljesítményét megháromszorozták, így már 45W teljesítményűek

Fotó: Škoda Auto

Az új generációs fejegység erősebb hardvert és még több digitális szolgáltatást nyújt, a világnyelveken elérhető beszédvezérlésnél már akár a ChatGPT segítségével válaszol a rendszer. Összesen kilencféle belső hangulat közül lehet választani, felszereltségtől függően módosul a megjelenés, elérhető masszázsfunkciós, fűthető-szellőztethető első ülés is.