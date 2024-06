Új automatikus váltót kap a Ducato

A modellfrissítés előtt még 2,2 literes turbódízellel szerelték a Fiat Ducato-t, amelyhez 9 fokozatú automatikus váltót lehetett kérni, nemrég a Stellantis összes könnyű haszonjárművével egyszerre frissült a típus, amikor 2,0 literes turbódízelre váltottak. Ehhez most jelentették be az opciós, 8 fokozatú automatikus váltót, amely a korábbi automata változathoz képest 10%-os fogyasztáscsökkentést ígér. Az új tengelykapcsolónak köszönhetően gyorsabbak a kapcsolások, a hidraulikus nyomástároló jóvoltából már a motorleállító is működik az AT8-as váltóval. Egészen 5 tonnás össztömegű járművekig (például nagy méretű lakóautók) használható az új váltó, amellyel 3 tonnás vontatmányt lehet húzni (6,5 tonnás szerelvény-össztömeg).

Fotó: Fiat