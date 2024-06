Újra összeállt az Ágyúgolyó futam győztes csapata

Fotó: Lamborghini

1981. június 19-én debütált a valódi közúti verseny által inspirált Ágyúgolyó futam című mozifilm, amely nem feltétlen a cselekményének, hanem az autóknak és a világsztároknak köszönhetően lett kultikus alkotás. A Lamborghini gyár azért emlékezik most erre, mert az egyik főszereplő, a fekete színű Countach most 45 éves, 1979. novemberében gyártották le. A jubileum alkalmából a gyár az autóval „versenyző” színésznőket is meghívta, Adrienne Barbeau és Tara Buckman most találkozott először a filmpremier óta. A film egyetlen csak női párosa nyerte meg végül a futamot, de ennél sokkal fontosabb és emlékezetesebb a 3 perces nyitójelenet, amelyben a karburátoros V12-es üvöltése a meghatározó.

Fotó: Lamborghini

A Lamborghini Countach LP 400 S-t Nero (fekete) karosszériával, Senape (mustár) belsővel gyártották le és a római SEA kereskedésbe szállították le, ahonnan valószínűleg közvetlenül az USA-ba került. Megrendelője a mozifilm rendezőjének, Hal Needhamnek a barátja volt, aki megtartotta a forgatás miatt elvégzett átalakításokat. Az autó hátuljára 12 kipufogócsövet tettek, extra légterelő került az orra, 3 antenna a tetőre, az anyósülés elé kamu műszereket építettek be. Az autó 2009-ben került Jeff Ippoliti tulajdonába, aki gyerekként látta a moziban a filmet, és akkor elkezdett arról álmodni, hogy egy nap majd neki is lesz egy Countach-a – arra gondolni sem mert, hogy pont a filmautót veszi majd meg. Nem volt egyszerű, 18 hónap alkudozás után cserélt gazdát az autó meg nem nevezett összegért.

Fotó: Lamborghini

Az Ágyúgolyó futam és a Lamborghini Countach kulturális hatása mind a mai napig meghatározó, az USA Kongresszusi Könyvtára például felvette a regiszterébe ezt a konkrét autót, mint aminek jelentős hatása volt az amerikai kultúrára. Az autó születésnapja alkalmából a Lamborghini megszervezte az akkori színésznők találkozását, amire a filmpremier óta nem volt példa. Adrienne Barbeau és Tara Buckman nem számítottak ilyen tartós sikerre, hiába szerepeltek számos produkcióban, a mai napig a legtöbbször Lamborghini Countach képet/kisautót kell aláírniuk a rajongók kérésére.