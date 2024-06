Újra választható benzin- és dízelmotor a Stellantis modul egyterűihez

Fotó: Citroen

2022 januárjában jött a hír, miszerint a Stellantis flottafogyasztásának csökkentése érdekében törlik a benzin- és dízelmotoros modul-egyterűeket a kínálatból, ekkor az a furcsa helyzet állt elő, hogy a hibridjei lévén jobb pozícióban lévő Toyota tovább kínálta ezeket a személyautókat, míg a Citroën, Fiat, Peugeot és Opel csak akkumulátoros-elektromos hajtással kínálta a saját modelljeit; az 1,2-es turbómotor és az 1,5-ös turbódízel a haszonjárműveknek illetve az exportpiacok számára volt fenntartva.

Fotó: Citroen

Most azonban változik a helyzet, hiszen a hibridek érkezésével a Stellantis helyzete javult, úgyhogy visszatérnek a belső égésű motorral szerelt modul egyterűek a piacra. A sort a Citroën nyitja, a felfrissített megjelenésű Berlingo az 1,2-es turbómotorral (110 LE, 9 146 600 Ft-tól) és az 1,5-ös turbódízellel (100 LE, 9 604 200 Ft-tól vagy 130 LE, 10 853 800 Ft-tól) is választható a továbbra is a kínálatban maradó akkumulátoros-elektromos ë-Berlingo (136 LE, 15 397 200 Ft-tól) mellett. Leegyszerűsítették a választékot, 2 felszereltség (Plus és Max), 2 karosszériahossz (m és XL) közül lehet választani, és ott van még a motor kérdése.

Fotó: Citroen

Az eggyel nagyobb méretű Citroën Spacetourer személyautó is újra választható belső égésű motorral, de csak a 180 lóerős teljesítményű, 8 fokozatú automatikus váltóval párosított turbódízellel. Az így motorizált Jumpy kombi indulóára 13 617 000 Ft, a Spacetourer esetén a Business (14 898 000 Ft-os indulóár) felszereltség jelenti a belépőt, alternatívaként még a Business Lounge-ot kínálják, itt is 2 karosszériahossz (M és XL) közül lehet választani. Az akkumulátoros-elektromos ë-Jumpy indulóára 17 497 400 Ft, míg az akkumulátoros-elektromos ë-Spacetourer Business-ért legalább 18 685 550 Ft-ot kell fizetni.