Vissza a jövőbe – villanymotorral!

Fotó: Electrogenic

Úgy könnyíti meg a klasszikus autók villanyautóvá való átépítését a brit Electrogenic műhely, hogy olyan készleteket fejleszt, amelyeket a gyári rögzítési pontok segítségével lehet beépíteni, az átalakítást tehát könnyű és ha úgy dönt az ügyfél, visszafordítható. A legújabb ilyen átalakítókészlet a DeLorean DMC-12-es számára készült. A Vissza a jövőbe filmek sikerét követően nem csoda, hogy a legyártott nagyjából 9000 DeLorean 75%-a még mindig forgalomban van.

Fotó: Electrogenic

Az akkumulátoros-elektromos átalakítás jelen esetben nem csak helyi zéró károsanyag-kibocsátású közlekedést tesz lehetővé, de megszünteti a konstrukció legnagyobb hibáját, az alulmotorizáltságot: a gyárilag beépített PRV V6-os blokk 130 lóerős, amivel több mint 10 másodpercig tart a 100 km/órás sebesség elérése – és ahogy azt a mozifilmből tudjuk, a 88 mérföld/órás (142 km/óra) tempó elérése is nagy kihívást jelent.

Fotó: Electrogenic

Az Electrogenic 218 LE/310 Nm teljesítményű hajtómotort épít be, illetve két részletben (elöl a benzintank helyén és hátul a motor felett) összesen 43 kWh kapacitású akkumulátort – a gyárinál 40 kg-mal magasabb tömeg, de jobb a tömegeloszlás. A Lotus által tervezett hajtáslánc gond nélkül elviseli a nagyobb terhelést is. A 0-100 km/óra gyorsulás kevesebb, mint 5 másodperc alatt megvan a DeLorean DMC-12 villanyautóval, ami könnyen reprodukálható, hiszen itt először kínál rajtautomatikát az Electrogenic.

Fotó: Electrogenic

Egy feltöltéssel a fékenergia-visszatermelés jóvoltából is meghaladja a 240 km-t a gyakorlati hatótávolság. Villámtöltésre is van lehetőség, illetve a megfelelő adapterrel 3 kW (240 V) teljesítményleadásra is alkalmas az autó. Az első ügyfélautónál még egy digitális kijelzőt is beépítettek a műszeregységbe – ami a tájékoztatás mellett lehetővé teszi az okostelefon-tükrözést –, javított légkondicionálót is beépítettek az Electrogenic szakemberei a DeLorean DMC-12-esbe.