WRC: Tanak szerencsés győzelme Szardínián

Fotó: M-Sport / Lorenzo Martincich

Tanaknak eddig jól alakul a Hyundaihoz való visszatérése. Kettő negyedik és egy második helyezést követően a vb hatodik fordulóján felállhatott a dobogó legtetejére. Ogier balszerencséjére is szüksége volt az észtnek az első helyhez. A nyolcszoros világbajnok ugyanis szombat délután óta vezette a ralit, mikor az utolsó szakaszon, a Power Stage-en defektet kapott és elvesztette az első helyezést.

Tanak öröme nem volt határtalan, hiszen ő is járt már hasonlóan ugyanitt 2019-ben, amikor is ugyanúgy az utolsó gyorsasági szakaszon ment el autójának szervókormányzása és ezáltal kicsúszott a markából az első helyezés. Ő akkor csak az ötödik helyre tudta célba kormányozni az autóját. „Jó érzés megszerezni az első helyet, de sajnálom Sebet. Nagyon kegyetlen így elveszteni a győzelmet. Pont ugyanebben a helyzetben voltam én is pár évvel ezelőtt” – nyilatkozta a Hyundai versenygyőztes pilótája.

Fotó: Hyundai Motorsport / Fabien Dufour

Dani Sordo által kettős dobogós helyezést ünnepelhet a Hyundai, s így a koreai gyártó maradt a gyártói rangsor élén nyolc pontnyi előnnyel a Toyota előtt. A 41 éves pilóta több élvonalbeli autóversenyző kiesésének is köszönheti idei első dobogós helyezését. Ezen pilóták egyike a világbajnoki aspiráns Thierry Neuville volt, aki a nyolcadik szakaszon lecsúszott az útról, de a Super Sunday pontozás alapján 12 pontot gyűjtött és maradt az egyéni ponttábla élén.

Fotó: Toyota GAZOO Racing / Toyota GAZOO Racing

A szintén első világbajnoki címére törő Elfyn Evans nem igazán brillírozott az olasz murvás utakon, s majd három perces lemaradással ért célba a negyedik helyen. Hátrányát az egyéni ponttábla második helyén azért sikerült lejjebb tornáznia 24 pontról 18-ra.

Fotó: M-Sport

Kitartóan versenyzett az M-Sport pilótája, Gregoire Munster, s ez meghozta a gyümölcsét számára az ötödik helyezéssel. Csapattársa, Adrien Fourmaux még a harmadik helyen is autózott, mikor a pénteki utolsó gyorsaságin távozott a versenyből autójának elektronikai meghibásodása miatt.

Fotó: Toyota GAZOO Racing / Toyota GAZOO Racing

Olyan sokan kiestek a Rally1-esek közül, hogy az első tíz maradék öt helyén már csak Rally2-es pilóták állnak. Sami Pajari nyerte a kategóriát az összetett hatodik hellyel. A finn pilótát Yohan Rossel, Jan Solans, Martin Prokop és a veterán Kajetan Kajetanowicz követi a sorban.