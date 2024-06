WRC: visszatérés Lengyelország murvás útjaira

A versenyhelyszín részvétele a világbajnokság versenynaptárában valószínűleg Robert Kubica ralis részvételének volt köszönhető. Bár Kubica azóta a pályaversenyzést választotta, azért nagy népszerűségnek örvend a ralizás a helyiek körében. Kajetan Kajetanowicz a helyi hős nagyon régen koptatja a rali világbajnoki utakat, s persze természetesen nem maradhat ki az idei repertoárjából a hazai versenye sem. A lengyel veterán a Rally2-ben vág neki a hétvégi megmérettetésnek egy Skoda Fabia RS volánja mögött.

Fotó: Hyundai Motorsport

Krzysztof Hołowczyc, háromszoros Lengyel Rali-győztes (1996, 1998, 2005) nagyon érzelmesen nyilatkozott kedvenc versenyéről: „Sok éven át próbáltuk meggyőzni a motorsport világát, hogy van egy hely, ahol olyan gyors és látványos murvás utak várják a rajongókat és a csapatokat, amelyeket nagyon szeretni fognak. Nem felejthetem el az élvonalbeli ralipilóták véleményét az 2009-es versenyt követően, amikor is visszatért a Lengyel Rali a világbajnokságba. Azt mondták, hogy ez egy fantasztikus rali látványos gyorsasági szakaszokkal, s nagyon megérte eljönni ide. A Mazuri-tóhátság szerintem egy különleges helyszín a lengyelek és a világbajnoki ralimezőny számára.”

Fotó: M-Sport

Ez lesz sorban az idei harmadik murvás rali. Itt is hátrány jelent majd a nyitó napon elsőként rajtolni. A legjobbak feladata lesz a sepregetés, míg a hátrábbról induló kevésbé sikeres ralisok már tiszta utakon hajthatnak majd.

A takarítás ezúttal is az egyéni ponttábla élén álló Thierry Neuville feladata lesz, hiszen még mindig a belga pilóta vezeti az egyéni ponttáblát. Kérdés, hogy ez előnyére vagy hátrányára lesz. Lengyelországban ugyanis forróság vagy akár egy nagyon durván esős verseny is szóba jöhet. Érdekesség, hogy legutoljára, 2017-ben itt Thierry Neuville állhatott fel a dobogó tetejére, így jó emlékekkel tér vissza a helyszínre a Hyundai pilótája.

Fotó: McKlein / Toyota GAZOO Racing

A Hyundai vezeti a gyártók rangsorát, amely mostanában elég szokatlan. 2020-ban nyerte meg a világbajnokságot utoljára az alzenaui csapat. A Toyota, amely 2021-től-2023-ig nyerő szériában volt, elég domináns a murvás ralikon, így magabiztosan készül a hétvégi megmérettetésre. Szardínián Sebastien Ogier jó úton haladt a győzelem felé, mikor az utolsó gyorsasági szakaszon defektet kapott, s ezzel Ott Tanak szerezte meg a győzelmet. Ez a murvás győzelem kiesett a Toyota kezéből. A nyolcszoros világbajnok a negyedik az egyéni ponttáblán, s emiatt több ralin indul az eredetileg tervezettnél. A hétvégi Lengyel Ralin is ott lesz, de fel kell ráznia berozsdásodott tagjait, mivel ilyen gyors murvás ralin utoljára 2021-ben Finnországban állt rajthoz.

„Igaz, hogy nem igazán sok gyors ralin vettem részt az elmúlt szezonokban, de jelenleg nagyon jól érzem magam az autóban és a cél ugyanaz, mint az elmúlt versenyeken: harcolni a győzelemért” – szögezte le Ogier.