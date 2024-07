10 évvel ezelőtt nyílt meg a föld a Corvette Múzeumban, tárlattal emlékeznek

Fotó: National Corvette Museum

2014. februárjában nyílt meg a föld a National Corvette Museum főcsarnokában, a víznyelőbe 8 autó hullott bele, amelyeket március-április folyamán tudtak csak kiemelni. Ezek közül csak néhányat állították helyre, vannak olyanok, amelyek még mindig magukon viselik az akkor szerzett sérüléseket és szennyeződéseket is. Utóbbiak jelentik a fő attrakciót a most megnyitott és egészen szeptember 15-ig látogatható időszakos kiállításon, ahol még a személyzettel készített interjúkat is meg lehet nézni. A magánkézben levő múzeum helyreállítását segítette, hogy még a víznyelő betemetése előtt megnyitották a kiállítást a látogatók előtt, és ezekben a hónapokban rekord nézőszámot értek el, ami segített a költségek fedezésében. A National Corvette Museum egyébként idén ünnepli 30. évfordulóját, amely alkalomból szintén számos különlegességgel készülnek.