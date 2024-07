15 000/perces fordulaton dolgozó V10-es szívómotort kap a Red Bull szuperautója

Fotó: Red Bull

Nem volt egyszerű szülés a Red Bull RB17-es megépítése, hiszen amikor nekikezdtek a fejlesztésnek, még V8-as hibrid hajtást képzeltek. Aztán menet közben módosították a dolgokat, és végül magas, akár 15 000/perces fordulaton dolgozó, 4,5 literes lökettérfogatú V10-es szívómotorra szavaztak – aminek a teljesítménye némi elektromos segítségnek köszönhetően 1200 lóerő. Pontos számokat nem mondtak, de nagyságrendileg 200 lóerő körüli a villanymotor, 1000 lóerő körüli a benzinmotor teljesítménye. A szervizintervallum 2 év/4000 km, amit akár az ügyfél garázsában is el lehet végezni, a 8000 km-ként esedékes nagyszervizt már a Red Bull garázsában kell végrehajtani - a Cosworth által tervezett 90°-os hengerszögű erőforrás tervezett élettartama 24 000 km. Karbon monocoque vázra épül a szuperautó, a motorblokk tartó szerepet is betölt a vázban, az utastér kétszemélyes, csomagtér helyett versenyruha/sisak tartó van a fedélzeten.

Fotó: Red Bull

Nem csak a karosszériát, de például magát a váltót is karbonból készítik (hátramenet nincs, villanymotorral tolat az RB17), így sikerül 900 kg alatt tartani a saját tömeget – ebben segít az is, hogy nem utcai autóról van szó, azaz rengeteg felszerelést egyszerűen kihagytak. Az aktív felfüggesztés hidraulikus emelő funkcióval is rendelkezik, ami például trélerre álláskor jön jól, a karbon-kerámia fékrendszer érdekessége, hogy az első tengelyen hagyományos, a hátsó tengelyen by-wire vezérlésű. Alapesetben 18 colos karbon felniket kap az autó Michelin slick abroncsokkal, esőgumiként 20 colos felniket adnak nagy teljesítményű utcai abroncsokkal. A lényeg az, hogy a Formula-1-es versenyautók tempójára képes a Red Bull RB17, miközben nem kell különösebb előképzettség annak vezetéséhez – legalábbis az első szimulátoros próbák ezt ígérik. Ehhez persze szükség van az aktív aerodinamikai elemekre, amelyek elöl, hátul és a kereknél is megtalálhatóak, és így akár 1,7 tonna leszorító-erőt is termel a karosszéria. Erről majd az 50 tulajdonos is meggyőződhet majd, hiszen a versenyistálló világszerte az F1-es pályákon olyan rendezvényeket szervez majd, ahol összemérhetik tudásukat a versenyautókkal; ha másként nem, hát a köridőket tekintve.