15 éves születésnapját ünnepli a Rimac Automobili

Fotó: Rimac

A friss jogosítványos Mate Rimac egy 1984-es BMW 3-assal indult különféle pálya- és driftversenyeken, mígnem egy futamon felrobbant a motor. Ezt követően egy garázsban nekiállt akkumulátoros-elektromos hajtásúra átépíteni az autót, eközben 2009-ben megalapította a Rimac Automobili nevű vállalkozását. A BMW E30-assal több villanyautó-rekordot is beállított 2011-ben, és ekkor mutatta be a Genfi Autószalonon első szuperautóját, a Rimac One-t. Idő közben a Porsche és a Hyundai-Kia is részvényese a vállalkozásnak, amely a Bugatti márkáért is felel.

Fotó: Rimac

Az egykori startup mára komoly szereplő a villanyautó-piacon, a 15 éves évfordulót pedig 9 darab egyedi megjelenésű Nevera szuperautóval ünneplik. Az első példány az elektromos vezetékekre emlékeztető rézszínű fényezést kap, a látható karbon elemeken pedig a márkajellegzetességnek számító nyomtatott áramköröket idéző mintát lehet látni. Egyedi még a felni fényezése és a számos 15th Anniversary jelvény, az utastérben rézszínűre anodizált kapcsolókat használnak, a kárpit fekete vagy fehér lehet. A Rimac Nevera 15th Anniversary modell vételára 2 350 000 euró, amiben az összes elérhető extrafelszerelés – a méretre szabott poggyászkészlet is – benne van. A 9 darabos limitált széria első példánya ott lesz a Goodwood Festival of Speed rendezvényen is.