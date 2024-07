23-28 millió Ft-ra becsülik ezt a Ford Escortot, de lehet, hogy még többet fizetnek majd érte

Fotó: Iconic Auctioneers

Henry Ford II 1945-1979 között vezette a Ford Motor Company-t, ő alapította meg 1967.-ben a ford of Europe részleget, ami miatt sok időt töltött Nagy-Britanniában, ahol 1974-ben házat is vásárolt magának. Noha ha kérte, rendelkezésére állt sofőr és a közeli Ford-márkakereskedésből is bármikor tudott magának kölcsönkérni egy-egy autót, Henry Ford II megkereste barátját, az akkor a Ford of Europe alenöki tisztségét betöltő Walter Hayes-t, hogy szerezzen neki egy különleges autót. Végül az SVE részleg építette meg az itt látható egyedi autót, amely egy Ford Escort RS2000-es automatikus váltóval, Roman Brone Metallic fényezéssel és vajbőr belsővel.

Fotó: Iconic Auctioneers

1976. június 8-án helyezték forgalomba az autót, amelyet Henry Ford II aztán alig használt, kevesebb, mint 5000 mérföldet tett meg vele 1978-ig, amikor Melvyn Butcher megvásárolta azt, és a következő 10 évben több mint 40 000 mérföldet tett meg vele – aktuálisan 44 495 mérföldes futásteljesítménnyel bír az autó. Több tulajdonosváltást követően 2002-ben restaurálták és fényezték újjá a karosszériát, a Ford RS2000-es belseje még eredeti állapotú. Az Iconic Auctioneers árverési ház Silverstone Festival árverésén, augusztus végén értékesítik az egyedi, dokumentált előéletű Escortot, amelynek értékét 50-60 000 fontra, azaz 23-28 millió Ft-ra becsülik, de könnyen lehet, hogy e fölé megy majd a licit.