300 lóerővel kell lebutítani a Cosworth V12-est, hogy esélyt adjanak a konkurenciának

Fotó: Aston Martin

Eredetileg a 2019-es LeMans-on akart rajthoz állni az Aston Martin a Valkyrie versenyautóval, de aztán jött a tulajdonosváltás, és az LMH-projektet jegelték, helyette a Formula-1-re koncentráltak. Most, 5 évvel később aztán ott folytatják, ahol abbahagyták, és a jelenleg a GT3-as kategóriában induló The Heart of Racing csapattal közösen megkezdték az Aston Martin Valkyrie AMR-LMH versenyautó tesztelését. A tervek szerint még az idén megszerzik a homologizációt, és 2025-ben az FIA WEC világbajnokságon és az IMSA bajnokságon is rajthoz állnak az autókkal.

Fotó: Aston Martin

Az utcai autón alapul a versenyautó, de azt jelentősen vissza kell fogni a szabályzatnak megfelelően. Amíg a rendszámos autóban a Cosworth által készített 6,5 literes V12-es szívómotor több mint 1000 lóerős, addig a versenyautóban legfeljebb 700 lóerős lehet, amelyhez még hozzájön az első tengelyre szerelt 270 lóerős villanymotor. 2025-ben az Aston Martin lesz az egyedüli autógyártó, amely az összes GT-kategóriában és a Formula-1-ben is rajthoz áll.