304 lóerős kisautóval jön a Lexus

Fotó: Lexus

Mindenkit meglepett a Toyota GR Yaris hajtásával szerelt Lexus LBX tanulmány, amelyet a főnökről neveztek el, Akio Toyodának pedig annyira megtetszett a 4,2 méteres karosszériába zsúfolt 304 lóerős turbómotor, hogy rögtön hétköznapi autónak kezdte használni az autót. Most, 3 hónappal később pedig már arról adhatunk hírt, hogy megkezdik a sorozatgyártását a piacon egyedülálló járműnek.

Fotó: Lexus

Az aktuális GR Yaris technikáját kapja a padlólemez-társ szabadidő-autó is, tehát rögtön 6 fokozatú kézi kapcsolású vagy 8 fokozatú automatikus váltóval is elérhető a Lexus LBX Morizo RR, ami 15 mm-rel szélesebb és 10 mm-rel alacsonyabb testvéreinél – utóbbiban nagy szerepe van a 19 colos felniknek és az azokra szerelt 235/45 méretű abroncsoknak. Az 1,6 literes, 3 hengeres turbómotor teljesítménye 304 LE (6500/perc), nyomatéka 400 Nm (3250-4600/perc), amivel az 1,44-1,47 tonna tömegű autó 5,2 másodperces 0-100 km/óra sprintre képes.

Fotó: Lexus

Van egy világújdonság is a Lexus LBX Morizo RR-ben, az első futómű alsó lengőkarába hőre keményedő gyantát tettek, ami sportos tempóban haladáskor merevíti a lengőkart, minden körülmények között magas szintű vezetési élményt biztosít. A rend kedvéért a vezető üléspozícióját is módosították, hogy azzal is támogassák a sportos vezetést. 2025 első felében kezdik meg a modell forgalmazását.