55 colos képátlójú műszerfalat kap a Cadillac Escalade

Fotó: Cadillac

Nem igazán panaszkodhat a Cadillac az óriási méretű Escalade modelljére, hiszen az 2014 óta piacvezető Észak-Amerikában, és az elmúlt negyed évszázad alatt több mint 1 milliót értékesítettek belőle. Most a belső égésű motorral szerelt változatok újulnak meg, a függőleges fényszórókat átveszik a villanymotoros Escalade IQ-ról, a márkajelzés minden esetben megvilágított, magasabb felszereltségnél a hűtőrács is kap háttérvilágítást. Az új színek mellett megjelentek a 24 colos felnik is az opciós listán.

Fotó: Cadillac

Az utastérben az 55 col képátlójú óriási monitor jelenti a változást, ami egyszerre informálja a vezetőt, tartalmazza a középső érintőképernyőt és ad egy külön felületet az anyósülésen helyet foglalónak is. Akinek nem kell a 8 ülés, az kérhető 7 személyes belsőt is, amikor a második sorban 2 fotelt helyeznek el, saját 12,6 colos képátlójú monitorral, indukciós telefontöltővel. Alapesetben 19 hangszórós AKG hifit adnak, a következő lépcsőfok a 36 hangszórós AKG hifi, a már említett foteles belsőnél már 40 hangszórót építenek be. A Cadillac Escalade már nem kérhető turbódízellel, az alapmotor a 6,2 literes V8-as szívó (426 LE/623 Nm), opciósan ez a blokk kompresszorral is kérhető (691 LE/885 Nm), a váltó minden esetben 10 fokozatú automatikus. Alapfelszerelés a légrugózás, az elektronikusan vezérelt lengéscsillapítás, az elöl-hátul független felfüggesztés.