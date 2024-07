A gyár csak ígérget, a Heritage Customs megcsinálja a Defender pickupot

Fotó: Heritage Customs

Minden kívánságát teljesíti a tehetős Land Rover Defender tulajdonosnak a holland Heritage Customs műhely, legyen szó akár a 90-es modell alapján épített kabrióról. Most, hogy a gyár már évek óta nem váltotta be a platós modellre tett ígéretét, nem várnak tovább, és a 130-as modell alapján megépítik a saját pickupjukat. Egyelőre csak digitálisan létezik a Valiance Pick Up, de már dolgoznak a gyakorlati megvalósításon.

Fotó: Heritage Customs

A hátsó oldalajtó mögött levágják a tetőt, új hátsó szélvédővel zárják le az utasteret, egyedi a platóajtó, amelybe a Heritage feliratot préselik. A digitális grafikán masszív tetőcsomagtartó és külső bukókeret is látható, ezek várhatóan felárasak lesznek a nagy méretű, terepmintás abroncsokkal együtt. Karosszériaépítő vállalkozásról lévén szó a kedves ügyfél minden kívánságát teljesíteni tudják, ha az győzi pénzzel. Maga a pickup átépítés nagyságrendileg megduplázz a vételárat, és akkor ott vannak még az egyedi igények...