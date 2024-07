Az egész VW-konszern legáramvonalasabb autója az Audi A6 e-tron Sportback

Fotó: Audi

Jelenleg két nagy trend van az autóiparban: a vásárlók szabadidő-autókra vágynak, a politika pedig erőlteti az elektromos átállást. Minden gyártó próbál megfelelni ezeknek az elvárásoknak, az Audi például kettéosztja a kínálatát. A jól ismert, páros számra végződő neveket a villanyautók kapják, a belső égésű motor pedig az eddig rétegmodelleknél megjelenő páratlan modelljelölésekkel élnek meg legalább egy generációt. Most már egészen jól képet tudunk alkotni arról, mit jelent ez a gyakorlatban, hiszen pár héttel ezelőtt bemutatták a szedán és kombi formában választható A5/S5-öst, most pedig itt a villanyautóvá átalakult Audi A6/S6 e-tron. Ezt 2021-ben még 2023-ra ígérték, de csak most készült el a műszaki alap, amelyet a korábban megismert akkumulátoros-elektromos hajtású Q6 e-tron is használ.

Fotó: Audi

Sokat dolgoztak a formatervezők a karosszérián, egyrészt azért, hogy a padló alá épített akkumulátor miatt megváltozott arányokat palástolják – elöl, oldalt és hátul is feketére fényezett betéteket használnak e célra –, másrészt a légellenállás javítása érdekében. Utóbbin különösen sokat dolgoztak a mérnökök, aminek nem csak az Audi, de az egész VW-konszern legáramvonalasabb autója lett az eredménye. A szedán örökébe lépő A6 e-tron Sportback esetén Cw 0,21 a légellenállási tényező, az A6 e-tron Avant kombinál a Cw 0,24 – ennél a karosszériaformánál ez nagyon jónak számít. Az áramvonalas karosszériával egyébként még a retró-trendet is kiszolgálja az Audi, hiszen a nyolcvanas években a 100-as (1983, Cw 0,30) és a 80-as (1986, Cw 0,29) is rekordértéket tudott.

Fotó: Audi

Andreas Lauterbach és Matteo Ghelfi csiszolták a karosszériát, szorosan együttműködött velük a felnikért felelős Andreas Valencia Pollex. Nem csak fizikailag használták sokat a szélcsatornát, de több mint 1300 virtuális áramlástani vizsgálatot is végeztek, mire tökéletesítették a megjelenést. Sokáig tartott például a karosszéria oldalánál lévő légfüggönyt előállító légterelők églegesítése, hiszen a síkból minél jobban kiálló légterelő-perem hatékonyabb, de rontja a légellenállást. Aztán ott a hátsó kerekek kérdése, a futóműért felelős mérnökök a lehető legszélesebb nyomtávot akarják a jó úttartás érdekében, az aerodinamikán dolgozó szakemberek pedig szeretnék a lehető legszűkebbre venni a karosszériát.