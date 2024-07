Az orosz árufuvarozók is megszenvedik az ukrán háborút

Az ukrán háború miatt jelenleg mindkét fél zavarja az elektronikus helymeghatározó eszközök működését, tehát az orosz Glonassz- és az amerikai GPS-jelet is. Ebből következik az a probléma, ami miatt az orosz árufuvarozók most panaszt nyújtottak be az orosz Közlekedési Minisztériumnak. Az orosz fuvarozók rá vannak kényszerítve a Platon nevű digitális útdíjfizető rendszer használatára, amelyhez rögtön bankszámlát is hozzá kell rendelni, amelyről automatikusan vonja le a díjakat a rendszer. A gondot az jelenti, hogy ha olyan területen kell szállítani, ahol a háború miatt zavarják a jelet, a rendszer hibát észlel és lekapcsol, amit viszont manipulációnak vesz a szolgáltató, és ezért 5000 rubeles büntetést vet ki – amit rögtön le is emelnek a készülékhez rendelt számláról.

A frontvonal kiterjedésével és a harcok intenzitásának növelésével együtt megnőtt az a terület, ahol mindkét harcoló fél zavarja a Glonassz- és GPS-jelet, így egyre nagyobb problémát jelent a háború a fuvarozóknak. A Gruzavtotrans érdekvédelmi szervezet szerint volt olyan tagjuk, amelyik 3 hónap alatt 65 darab 5000 rubeles büntetést kapott. Ugyan a probléma jelzésekor a Platon szolgáltató visszatéríti az összeget, de ez az jelenti, hogy 65 alkalommal kell panaszt benyújtani, ami jelentősen megnöveli az adminisztrációs terhet. A helyzet lehető leggyorsabb rendezését kéri az érdekvédelmi szervezet.