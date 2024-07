Autótesztek a hőskorból: Opel Astra 1.6i Caravan

Kellőképpen motorizált a 75 lóerővel

Az Astra kombi (de valamennyi más változatnak is) nagy adománya az a gomb, amelyet bekapcsolva nem kívülről szívja a levegőt a rendszer, hanem csak az utastér levegőjét cirkuláltatja. Ilyenkor persze a fűtőhatás is nagyobb. De ha arra gondolunk, micsoda előny, amikor egy mosóbenzinnel teletöltött Wartburgból kipufogó bűzt nem pumpálja az utastérbe a ventilátor, áldhatjuk a megoldást. Azt azonban tudomásul kell venni, hogy hosszú ideig nem üzemelhet így a rendszer, mert a kilélegzett levegő párával telítődik, s ezt a párát előbb-utóbb viszontláthatjuk az ablakokon is.

Gyári fényképen a három népszerű karosszériaváltozat (kezdetben az ötajtós és a Caravan készül Szentgotthárdon). Létezik rajtuk kívül háromajtós ferdehátú – akár GSI-ként -, illetve kabrió is várható

Fotó: Opel

A kocsi végsebessége a gyári adatok szerint 165 km/h, ezt a próba során nemigen érhettük el. Mire az autó „lefutotta” az első 1000 kilométert, már csak jeges, csúszós utakon lehetett volna meghajtani. S bár tény, hogy a (Vectrától örökölt) futóműnek hála, az Astra kifejezetten stabil, remek úttartású jármű, jeges úton nem ajánlott végsebességet mérni.

A sebességváltó kar éppen olyan hosszú, amilyennek lennie kell.

Vagy, ha így érthetőbb: éppen annyira emelkedik ki a padló szintjéből, hogy természetes módon kézre álljon, se „lenyúlni”, se felfelé „markolni” nem kell.

A motortér tágas, nem túlzsúfolt, így, ha szükséges, könnyen hozzáférhető, javítható valamennyi fontosabb részegység

Fotó: Autó-Motor Archív

Nincs szüksége „bekopási időre" sem, már újonnan is olyan finoman kapcsolhatók az egyes fokozatok, ahogy azt bejáratás után megszokhattuk. Az Astra szereti, ha húzatják a motort, a túl korai sebességváltásra kelletlenül reagál. Negyedik fokozatba például nem tanácsos 50 km/h-s tempó alatt kapcsolni, ugyanígy enyhe rángatással reagál a kocsi arra is, ha az ötödik, úgynevezett kímélő fokozatot 60 km/h-nál előbb kapcsoljuk. De még, ha el is fogadja ezt a szándékot, gyorsulni nemigen szeret ilyen helyzetben. Amit viszont szeret az autó, az az éles kanyar. A Normafa közelében lévő víztorony körül 15-20 kört írtam le, egyre növelve a sebességet, de még 60-nál sem mutatta semmi jelét annak, hogy kitörni készülne.