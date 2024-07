Benzin, dízel és villanymotoros hajtással is választható a Tata Curvv

Fotó: Tata Motors

Nem sokat finomítottak az indiai TataMotors formatervezői – a brit Coventryben működik a cég formatervező központja, közel a helyi leányvállalatok, a Jaguar és a Land Rover bázisához – a 2 évvel ezelőtt bemutatott tanulmányon, látványos megjelenéssel kerül sorozatgyártásba a Curvv nevű szabadidő-kupé. A legújabb divatnak megfelelően elöl-hátul összeérnek a LED-es menetfények, élesek a sarkok, látványos a hűtőrácsbetét. Utóbbiból a belső égésű motorral szerelt példányok egy kicsit többet kapnak, azoknál a menetfények alatt is van egy – egyébként befalazott, tehát gyakorlatilag haszontalan – ilyen betét, villanyautónál csak a rendszám magasságában találunk rácsot.

Fotó: Tata Motors

Műszakilag a Nexon típus testvéréről van szó, onnan érkezik a belső tér is – azért új belső hangulatokat készítenek a színek és kárpitok variálásával –, no meg a műszaki tartalom. Rögtön 3 hajtással dobják piacra a Tata Curvv modellt, a benzines (1,2 turbó, 120 LE) és dízel (1,5 turbó, 115 LE) mellett akkumulátoros-elektromos hajtással (30 kWh akkuval 125 LE/215 Nm, 40,5 kWh akkuval 145 LE/215 Nm) is elérhető lesz a szabadidő-kupé.