Benzines hatótávnövelővel is választható a Stellantis által támogatott Leapmotor C16

Fotó: Leapmotor

Kínában megkezdték a forgalmazását a Leapmotor C16-os szabadidő-autónak, erre azért érdemes odafigyelnünk, mert ez a nagytestvére a Stellantis jóvoltából Európában is forgalmazott C10-esnek. Nagy méretű családi járműnek készítették ezt a modellt, a hossz 4915 mm, a szélesség 1905 mm, a magasság 1770 mm, a tengelytávolság 2825 mm, a C16-os orra megegyezik a C10-essel.

Fotó: Leapmotor

Noha 3 üléssornak is jut hely, csak 6 személyes a belső, mert a középső sorban 2 darab kartámlás fotelt helyeznek el – az előértékesítés alapján a vásárlók 2-3 gyermekes családok, nem igényelnek többet. Az első 2 sorban érhető el ülésfűtés és -szellőztetés, magasabb felszereltségen jár a 3 zónás klíma, ahogy a tetőből lenyíló 15,6 colos képátlójú monitor. A Leapmotor C16-ost nem csak kulccsal és párosított okostelefonnal lehet használni, de van arcfelismerős engedélyeztetés is. A vezetőtámogató rendszer összesen 30 érzékelőt, köztük lézeres letapogatót is használ, hardveresen már kész a 3-as szintű önvezetésre, amit majd később, távoli frissítéssel tesznek majd elérhetővé, ha kész lesz a jogi szabályozás.

Fotó: Leapmotor

Műszakilag kétféle hajtást készítettek, alapesetben 28,4 kWh kapacitású akkumulátort adnak, amit önmagában is lehet tölteni, de van egy 1,5-ös (95 LE) benzinmotor is hatótávnövelőként, a hátsó tengelyre 231 LE/320 Nm teljesítményű hajtómotort szerelnek. A csak elektromos hatótávolság a kínai CLTC szabvány szerint elérheti a 200 km-t, a teljes hatótávolság 1095 km egy akkumulátor/benzintank töltéssel. A Leapmotor C16-os akkumulátoros-elektromos változata 67,7 kWh kapacitású, 800 voltos akkumulátort kap, a hátsó tengelyre szerelt hajtómotor ebben az esetben 292 LE/360 Nm teljesítményű, a CLTC szabvány szerinti hatótávolság 520 km. A hatótávnövelős modell indulóára 155 800 jüan (7,9 millió Ft), a villanyautóért legalább 161 800 jüant (8,2 millió Ft) kell fizetni.