Bepótolta a 90 éves mulasztást, megépítette a közúti Ezüstnyilat az Audi

Fotó: Audi

A német állami propaganda segítségével lettek olyan sikeresek az Ezüstnyilak a múlt század harmincas éveiben, az 1932-ben az Audi, DKW, Horch és Wanderer márkák egyesülésével létrejött Auto Union is kivette a részét a programból. Ferdinand Porschét bízta meg az Auto Union Type A versenyautó megtervezésével, alig 1 év alatt elkészült a vezető mögé helyezett, kompresszoros V16-os motorral szerelt versenyautó, amivel Hans Stuck több világrekordot is beállított a berlini Avus versenypályán 1934 márciusában. A versenyautó mellett azonban egy rendszámos autót is tervezett Ferdinand Porsche, egész pontosan olyan hosszú távú versenyekre szánták a Type 52-t, mint a Mille Miglia, Spa-Francorchams vagy LeMans. A terveken a kereskedelmi jelölésnek szánt Schnellsportwagen név is olvasható.

Fotó: Audi / Stefan Warter

Az első vázlatrajzok már 1933-ban elkészültek, 1934-ben már konkrétabb terveket prezentált a Porsche tervezőiroda, amire az Auto Union rábólintott, de mégse építették meg a prototípust, és 1935-ben felhagytak a projekttel. Létraalvázat vizionáltak középre beépített kompresszoros V16-ossal és a Type A versenyautó hajtásláncával, a motort úgy módosították volna, hogy azt utcai benzinnel is lehessen használni. Csökkentették a kompresszióviszonyt, módosították a Roots-feltöltő áttételezését, így a 4,4 literes erőforrás teljesítménye 200 lóerő (3650/perc) és 436 Nm (2350/perc) lett volna. Ez még mindig 200 km/órás végsebességet tett volna lehetővé az áramvonalas felépítménnyel.

Fotó: Audi / Stefan Warter

A klasszikus versenyautók építésével és javításával foglalkozó brit Crostwaithe & Gardner műhelyt bízta meg az Audi Tradition az Auto Union Type 52 megépítésével. Az eredeti dokumentumok mellett még az is kellett a munka sikeres befejezéséhez, hogy a britek behatóan ismerték az Auto Union ezüstnyilatit, hiszen ők újították fel azokat a gyári gyűjtemény számára, illetve hogy napi kommunikációban voltak az Audi Tradition-nal, hogy az egyes műszaki megoldásokkal kapcsolatos döntésekről a korabeli járművek tanulmányozásával hozzanak döntést. Például a tengelytávolságot meg kellett nyújtani, hogy elférjen a technika, és az egyszerűség kedvéért az Auto Union Type C kompresszoros V16-os motorját használták – ilyet korábban már gyártottak a gyár tulajdonában lévő versenyautók számára, az eredeti erőforrás továbbfejlesztett, megbízhatóbb változatáról van szó. Arról nem is beszélve, hogy az eredetileg képzelt 200 helyett 520 lóerő a teljesítmény a speciális metanol-keverék üzemanyaggal.