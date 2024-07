Büntetés, azaz plusz súly nélkül jön a Pagani Utopia Roadster

Fotó: Pagani S.p.A.

Augusztus 9-16 között rendezik meg a Monterey Car Week-et, ahol nemcsak az autós szakma, de a kellően vastag pénztárcával rendelkező potenciális vásárlók is megjelennek, nem véletlen, hogy a Pagani ott mutatja be az Utopia Roadstert. A kivehető üvegtető mellett még egy szükség-vászontető is van, utóbbit az üléstámlák közötti tárolóban lehet szállítani. A karosszériához több mint 40-féle karbont használnak, így sikerült elérni, hogy a saját tömeg ugyanúgy 1280 kg, mint a kupénál. Pár grammot a fényezésen is fogtak, hiszen a debütáló példány Habanero Red színű karbon-szövetet kapott, amit csak lelakkoztak.

Nincs változás a hajtásban, a Mercedes-AMG által készített V12-es biturbó 864 LE (6000/perc) és 1100 Nm (2800-5900/perc) teljesítményű, a hosszában levő motor mögé keresztben beépített, 3 tárcsás tengelykapcsolót használó 7 fokozatú váltót az Xtrac készíti a Pagani számára, alapesetben kézi kapcsolást adnak, de kérhető robotváltó is. Menetteljesítmény számokat nem közöltek, csak annyit, hogy 350 km/óránál limitálják elektronikusan a végsebességet.

Van egy műszaki újdonság, a Pirelli mintegy 20 év fejlesztőmunkát követően elkészült a Cyber Tire nevű rendszerével, ami az abroncs fémvázának mágneses terének változásait figyeli, és az alapján képes az útfelület tapadására következtetni abból, mennyire sima vagy durva az aszfalt. Ez némi plusz információt jelent az elektronikus beavatkozó rendszereknek, úgymint kipörgésgátló és menetstabilizáló. Különleges még a kormánykerék is, amelyet egy 43 kg-os alumíniumtömbből esztergálnak ki, a végeredmény 1,6 kg-os gyűrű – a forgácsot újrahasznosítják. A Pagani 130 darab Utopia roadster épít, az alapár adók nélkül 3,1 millió euró.