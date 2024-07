Egyszerre váltja mindkét HS modelljét az MG

Fotó: MG

Jelenleg 2 formában is megvásárolható az MG HS szabadidő-autó, hiszen annak van eredeti (9 799 000 Ft-tól) és frissített megjelenésű (9 999 000 Ft-tól) változata is a piacon. Novembertől egyszerűbb lesz a vásárlók dolga, hiszen akkor kezdik a Goodwood Festival of Speed rendezvényen debütált új generációs modell forgalmazása, amely első körben turbómotorral és plug-in hibrid hajtással lesz elérhető – a villanymotoros változatról egyelőre nincsenek hírek. Új fejlesztésű az 1,5-ös turbó (169 LE/275 Nm), ami 6 fokozatú kézi kapcsolású vagy 7 fokozatú duplakuplungos váltóval kérhető. Az új plug-in hajtásban az 1,5-ös benzines (142 LE) és egy villanymotor (209 LE) dolgozik együtt, a rendszerteljesítmény 339 LE. Van még egy 67 kW-os generátor is, a 24,7 kWh kapacitású akkumulátorral a szabvány szerint 120 km-es az elektromos hatótávolság.

Fotó: MG

Lényegében változatlan a méret, pár mm-t hosszabb és szélesebb, egyben 30 mm-rel alacsonyabb a karosszéria, a tengelytávolságot 30 mm-rel nyújtották meg. Az új MG3-ashoz igazodik a megjelenés a nagy méretű első hűtőráccsal, keskenyebbek lettek a lámpák. A műszerfalon 2 darab 12,3 colos képernyőt helyeznek el közös üvegpanel mögött, a csomagtér mérete 507 literre bővült. A plug-in hibrid modellnél „csak” 441 literes a csomagtér.

Fotó: MG / Max Earey

„A kifutó HS SUV óriási népszerűségnek örvendett az Egyesült Királyságban. Az új HS modellek viszont még magasabbra teszik a lécet, hiszen még gazdagabb alapfelszereltséggel és sokrétűbb funkcionalitással érkeznek. Karakteres MG dizájnja megkülönbözteti a HS-t a többi SUV-tól. A fejlett benzinmotoros és plug-in hibrid hajtásláncok közötti választási lehetőség pedig szélesebb vásárlói réteget szólít meg. Ezzel az erőteljes és sokoldalú MG HS most még ütőképesebbé válik a városi terepjárók piacán" – mondta Szabó Csaba, az MG Motor Hungary márkaigazgatója az új modellről.