Táncra perdülő harci elefánt - Hyundai Ioniq 5 N teszt

36-ról 45 Nm-re emelték az első ablaktörlőmotorok nyomatékát, hogy nagy tempónál se legyen gond esőben a kilátással

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Még egy új, a korábbinál nagyobb energiasűrűségű, 84 kWh kapacitású, saját hűtőkörrel rendelkező akkumulátort is kifejlesztettek, amely

a tartós versenypályás használatot is bírja

(ma az I5N az egyetlen villanyautó, ami két tempós kört is meg tud tenni a Nürburgringen túlmelegedés nélkül). Rövidebb pályákon az intelligens hűtés segítségével egy-egy gyors „időmérő” körre vagy hosszú távon tartható verseny üzemmód beállítására is lehetőség van, de létezik gyorsulásra kitalált Drag mód is – az akku és a motorok hőháztartását a kiválasztott programhoz igazítja az elektronika.

Elképesztő a beállítási lehetőségek száma

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Elöl hatalmas, 40 centis tárcsákat szorítanak a négydugattyús nyergek, hátul 36 centis tárcsákat az egydugattyúsak. Mivel fékenergia-visszatermeléssel minden más villanyautónál nagyobb, 0,6 g lassulást is el tud érni az Ioniq 5 N,

nem volt szüksége karbon-kerámia tárcsákra,

sőt, a pályázást jobban is bírja az üzemi fékrendszer, mint a nyolc mázsával könnyebb i30 N-é. A fékpedál-érzet hasonlóan kemény és határozott, mint egy Porsche Taycanban, a mechanikai és a rekuperációs fékhatás közötti átmenet itt sem érezhető, ráadásul az Ioniq 5 N-t felkészítették a ballábfék-technikára is, amit a pedálok mérete és egymástól való távolsága is támogat. De a mechanikai résznél érdekesebbek a szoftveres trükkök, amelyekkel a vezető nagyban befolyásolhatja az autó viselkedését.

Végtelen lehetőségek a személyre szabásra

A kétküllős komfortkormányt háromküllős sportkormányra cserélték dedikált funkciógombokkal és "váltófülekkel"

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Például a kanyarvételben segít az N Pedál, amely egyfajta extrém egypedálos mód. Ez a funkció a szabályozható erősségű fékenergia-visszatáplálás hátsó tengelyre irányításával segít befordítani az autót, hasonlóan, mint amikor gázelvétellel, vagyis a súlypont előre helyezésével mozdítjuk meg egy kocsi farát a kanyarban. És ott van még a csak versenypályán használható N Drift is, amely az elektronikus vezérlésű hátsó önzáró differenciálmű közreműködésével könnyíti meg megtartani a driftszöget – a farolás elindítását pedig hirtelen nyomaték-lökettel (N Torque Kick) segíti a hátsó villanymotor, pont úgy, mint amikor egy kézi váltós, hátsókerekes autóban az ember rárúg a kuplungra.