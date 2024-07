Európa éllovasai közé került a magyar elektromosautó-piac

Az európai autógyártók szakmai képviseleti szervezetének (ACEA) kimutatása szerint 2024 júniusában az egy évvel korábbihoz képest 123,8 százalékkal több környezetkímélő személyautót helyeztek forgalomba Magyarországon. Ez a horvát 161,4 és a cseh 140,8 százalék után a harmadik legmagasabb növekedés.

A január-júniusi mérleg is bronzérmet ért: az 59,5 százalékos hazai adatot ezúttal is csak két mediterrán szigetország, Málta (129,9) és Ciprus (61) múlták felül. Az európai középérték féléves összevetésben még pozitív, 1,3 százalékos növekedést jelez, de így is messze elmarad a dobogósok teljesítményétől.

A hazai tisztán elektromos járműállomány a hazai statisztika szerint minden korábbinál lendületesebben bővül. A Belügyminisztérium nyilvántartása alapján február óta minden hónapban több elektromos autót helyeztek forgalomba zöld rendszámmal Magyarországon, mint bármikor korábban.

A kereslet élénkülését érdemben elősegíti a vállalati e-autó-támogatás. A 30 milliárd forintos keretösszeg több mint felére nyújtottak be eddig támogatási kérelmeket a cégek.