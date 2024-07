Forradalmasította a családi autókat: 25 éves a nálunk is jól ismert Opel Zafira

Még Japánban is forgalmazták a 4,3 méter hosszú egyterűt, az arrafelé ismeretlen Opel helyett Subaru emblémával (Fotó: Subaru)

Érdekesség, hogy a Fiat Multiplához hasonlóan CNG-üzemű változatot is kínáltak, ennél a padló alá építették be a gáztartályokat. Készült más alternatív hajtással is: 2000-ben mutatták be a tüzelőanyagcellás Opel HydroGen 1-est 75 lóerős villanymotorral, 2001-ben már a 82 lovas, OPC megjelenési csomaggal szerelt HydroGen 3-nál tartottak, amiből 20 autós flottát építettek, ezeket aztán flottaügyfelek teszteltek a gyakorlatban – a sorozatgyártásra már nem került sor. Ezek közül két autó gond nélkül teljesítette 2004-ben a norvég Hammerfest és a portugál Lisszabon között zajló 10 000 km-es Fuel Cell Marathon-t, míg a 2005-ös alternatív hajtású járművek számára megrendezett Rallye Monte Carlo-t Heinz-Harald Frentzen nyerte egy Opel HydroGen 3-mal.



Akkumulátoros-elektromos helyett üzemanyagcellás, hidrogénüzemű kísérleti szériákat építettek belőle (Fotó: Opel)

Eredeti koncepciójában három generációt ért meg a Zafira, 2019-ben vezették ki a piacról. Időközben, mindenekelőtt a SUV-ok óriási népszerűsége miatt

szinte kihaltak a klasszikus kompakt egyterűek,

melyek helyét néhány gyártó haszonjármű-alapú csapatszállítókkal igyekszik betölteni (ilyen például a típusnevet megöröklő, de nagyobb méretű Zafira Life is). Mindazonáltal egy korszak előremutató - Magyarországon is népszerű - terméke volt az ügyes üléselrendezésű Zafira A, nem véletlenül gondoltuk úgy az Opel márka 120. évfordulóján, hogy ott a helye a márka mérföldkövei között.

