Idő előtt: Audi A5/S5

Az elektromos átállásra készülve az Audi teljesen átalakítja a kínálatát, a jól bejáratott jelzéseket – A4, A6, stb. – a következő generációváltásnál villanyautókra teszik át, de még legalább egy generáció erejéig a belső égésű motorra vágyó vásárlókat is ki akarják szolgálni, nekik a korábbi rétegmodelleket kínálják majd átalakított választékkal. Hamarosan tisztábban látunk majd, hiszen pár órán belül hivatalosan is leleplezik a középkategóriás Audi A5/S5 modellt, amely 5 ajtós limuzin vagy kombi karosszériával veszi át a stafétabotot a klasszikus (30 évvel ezelőtt debütált, tehát ezt a nevet is kiérdemelte már) A4-estől.

Az Ars Tecnica magazin tette közre az embargó lejárta előtt a sajtófotókat az új modellről, majd gyorsan - de nem időben - levette a cikket. A limuzin esetén a tetővonal egy rövid lépcsővel érkezik meg a csomagtérfedélre, de megtartották a könnyű bepakolást lehetővé tevő, a szélvédőt is magában foglaló nyílást. A műszerfalon már 3 darab képernyőt használnak, hiszen az anyósülés előtt is lehet egy dedikált monitor, fizikai kapcsolók csak a kormány küllőin, illetve a vezetőajtó kárpitján találhatóak; utóbbi helyre került át a fényszóróvezérlés is.

Az Audi A5 motorkínálatában 2,0 literes benzines- és dízelmotorokat találunk 150-272 lóerős teljesítménnyel, míg az S5-ös 3,0 literes V6-os TFSI-t kap 365 lóerővel (a benzinesek piactól függően 24 LE/230 Nm teljesítményű indítógenerátor is kapnak), később lesznek plug-in hibrid változatok is. Az Audi A5 és S5 első példányai az év vége jelennek meg a márkakereskedésekben.