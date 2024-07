Jó néven veszik? - MG ZS 1,0 T-GDI Anniversary Edition teszt

100 éves az MG – hirdeti büszkén a reklámfelirat az autó oldalán a márka örökségét. Egy kis trükk azért van a dologban, hiszen ennek az MG-nek nem sok köze van a régi, aranykorában roadster-nagyhatalom (majd sokáig Austin, végül Rover-rokon) brit céghez. Valójában a SAIC az egyik nagy kínai autógyártó, amely a kétezres évek derekán megvette a MG brandet, ügyes stratégia részeként: az öreg kontinensen ismerős nevet szívesebben vesz fontolóra a vásárló. Arról nem is beszélve, hogy mennyivel jobban hangzik, mint a Baojun, a Wuling vagy a Hongyan, amelyek szintén SAIC-márkák.

Globálisan 1 milliónál is többet adtak már el a ZS-ből. Ez a márka legolcsóbb modellje, de az új 3-as megjelenésével már nem a legkisebb

A belépőmodell, amire sokan felfigyeltek

Sok félnivalója azonban nincs a vevőknek, hiszen a SAIC az ötvenes években kezdett autókat gyártani Kínában, a nyolcvanas évek óta már a Volkswagen és a GM járműveit is készíti az ismert gyártókkal közös vállalkozásként. Ami a ZS-t illeti, egy kisméretű SUV, egyúttal az MG márka legolcsóbb autója: az alapára 6,5 millió forint, a tesztben szereplő Anniversary Edition nevű felszereltséggel pedig 7,5 millióba kerül. Ez bizony elég jó vételt ígér, de a kínai gyártókkal kapcsolatban még mindig akad némi bizalmatlanság, amit például - pár év múlva – a megbízhatósági mutatókkal lehetne majd eloszlatni.

Kisebbnek tűnik képeken, mint amekkora valójában. Egyetlen extra választható az Anniversary Edition szériához, a metálfényezés (185 ezer forintért)

Ugyanakkor az eladási adatok is beszédesek lehetnek: az ár és a márkanév miatt ez Európa legjobban fogyó kínai autója (idén január-februárban 14 ezer talált gazdára belőle), és Magyarországon is hasonló trend rajzolódik ki, forgalmazása másfél éve alatt közel 3000 példányt értékesítettek.

Maga a modell 2017 óta van gyártásban, vagyis kezd öregedni,

igaz, a Suzuki Vitara még korosabb, még ha ezt talán jobban is palástolja. A MG dizájnereinek ugyanis nem sikerült maradandót alkotniuk - nagyjából 9-10 évvel ezelőtt -, bár azért egyáltalán nem is mondható csúnyának vagy kínosnak.

Kicsit esetlennek tűnik, alighanem azért, mert a kerekeit maga alá húzza, miközben magas építésű – cserébe van fejtér bőven

Egyszerűen ügyetlenek az arányai, a formai megoldások pedig jellegtelenek, bár, mint a képeken látszik, egy jó színben azért tud mutatni valamit a naplementében. Hiába a feltűnő matricázás, úgy olvad bele a forgalomba, hogy szinte mindenki keresztülnéz rajta, ugyanakkor azt is el kell ismerni, hogy a nem kis részben konzervatív ízlésű vevőkörnek talán nincs is igazán szüksége kirívó karakterre. Érdekes optikai csalódás a ZS: aprónak tűnik, de közben még a népszerű Suzuki S-Crossnál is hosszabb (4,23 méter) és szélesebb (1,81), gyakorlatilag a kifutó Dacia Duster méreteivel rendelkezik.