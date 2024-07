James Bond 60 éve ült először Aston Martinba

Fotó: Aston Martin

Ian Fleming Bentley-sofőrként alkotta meg James Bond figuráját, de a 60 évvel ezelőtt bemutatott Goldfinger című mozifilmben Aston Martin DB5-öst használt a képzeletbeli titkosügynök. A kerek évforduló alkalmából az autógyár egy pop-up bárt nyitott a londoni Burlington Arcade bevásárlóközpontban, ahol a gyár saját V57 életmód-magazinjának különkiadása is meghatározó.

Fotó: Aston Martin

Az újságosnak álcázott bejáraton át olyan térbe jutnak a látogatók, ahol Bollinger pezsgőt fogyaszthatnak, a falakon a DB5-ös eredeti gyári rajzait nézhetik, illetve a mozifilmhez készített ábrák és a forgatás során készített fényképek is megjelennek ott, a James Bond filmek zenéjét Bowers&Wilkins hifi játssza. A House of Q elnevezésű rendezvényhelyszínen több olyan előadást is tartanak, amelyen a gyár formatervezői és fejlesztőmérnökei árulják el foglalkozásuk titkait az érdeklődőknek. Az Aston Martin idén több más eseménnyel is megemlékezik majd a márkát feledhetetlenné tevő Goldfinger-filmszerepről a július 18-augusztus 4 között nyitva tartó House of Q pop-up bár mellett.