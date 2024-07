Korszakos zsenik - BMW Z3 M Coupé (1999) és 2000 CS (1966) menetpróba

Közép-Kelet Európa egyik legnagyobb, klasszikus járműkülönlegességeket felvonultató seregszemléje a Balatonfüred Concours d'Elegance, amelynek főtámogatója idén is a BMW Magyarország volt. A hagyományokhoz hűen a BMW ezúttal is ikonikus típusokat hozott el az eseményre, ezek közül kettőt pedig a sajtó munkatársai is vezethettek - idén két, magángyűjteményből származó modellt, egy 1999-es Z3 M Coupét és egy 1966-os 2000 CS-t próbálhattunk ki.

Olaszosan könnyed kontra kigyúrt formák: mindkettő különleges. A CS-sel jött divatba BMW-nél az ezüstmetál szín, a Z3 pedig elhozta a kis sportkocsik igazi reneszánszát

Fotó: Forrás: BMW Magyarország / Forrás: BMW Magyarország

Z3 M Coupé: egyszerre vad és kifinomult

Rétegmodellnek szánta a BMW az 1995-ben debütált Z3 Roadstert, 2002-ig mégis 280 ezer példányt gyártottak belőle. Bár Bond-autóként ismerhette meg a nagyközönség, a kecses kabrió után 1997-ben bemutatott, tornacipőnek csúfolt Coupé is nagy hírverést csapott, amely formáját tekintve a mai napig az egyik leginkább megosztóbb BMW. Lehet szeretni vagy nem szeretni, egyedisége vitathatatlan, ehhez fogható karosszériát azóta sem alkotott a BMW - rossz nyelvek szerint a projektért felelős csapatnak sokáig kellett győzködni a vezetőséget, mire annak idején áment mondtak a sorozatgyártásra.

Tiszteletre méltó menetteljesítmények: 5,4 másodperc alatt éri el a 100 km/órás tempót, leszabályozott végsebessége 250 km/óra. Nem hiányozhatnak első sárvédőiről a jellegzetes (krómozott) kopoltyúk

Fotó: Forrás: BMW Magyarország / Forrás: BMW Magyarország

A Roadsterrel ellentétben a Coupét kizárólag hathengeres motorokkal kínálták, a paletta csúcsán pedig az alig 6 ezer példányban gyártott M Coupé trónolt.

Képzeljük csak el, hogy ez az autó 1999-ben 18,8 millió Ft-ot kóstált, árából egy 520i és egy 320i együtt kijött volna!

Élőben az első meglepetés azonban a mérete. Rendben, nyilvánvaló volt, hogy ez egy kompakt autó, de élőben valóban kicsi, miközben a mai sportautókhoz mérten igencsak nagyok az üvegfelületei. Így aztán hiába ülünk mélyen, meglepően jó a körkilátás, ahogyan az sem mellékes, hogy az A-oszlopok kifejezetten vékonyak.

Lenyűgözően mutat, szól és persze tol a 321 lóerős, annak idején az M3-asokban is bevetett hathengeres motor (a kódja S50 B32)

Fotó: Forrás: BMW Magyarország / Forrás: BMW Magyarország

A mai, technokrata digitális műszeregységek után igazi időutazást jelentenek a klasszikus körműszerek, amelyeket nem véletlenül sírnak vissza oly sokan - egyszerűen egészen más a hangulata egy ilyen autónak. Az igazi showműsor persze akkor kezdődik, amikor beindítjuk a 7000-es fordulat fölé forgatható, 3,2 literes, sorhatost. Semmivel sem összetéveszthető a hangja, miközben férfias kezet és lábat kíván a kézi váltó és a kuplung. A mai turbós szörnyekhez képest természetesen a nyomaték jóval kisebb, a tempós haladáshoz pörgetni kell a 321 lóerős masinát, amely 5000-es fordulat felett úgy szól, hogy szinte könny szökik az ember szemébe.