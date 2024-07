Kiadták a figyelmeztetést: ezeket nem szabad elfelejteni autós nyaralás előtt

4. Üléstámla-zsebek és -tálcák

Egy hosszú út során szeretnénk, ha minden a kezünk ügyében lenne, és nem kellene túl gyakran megállnunk. A hátsó ülésen ülve ezért hajlamosak vagyunk túltömni az üléstámlák zsebét, vagy folyamatosan felnyitva hagyni az ételtálcákat – pedig mindkettő rejt kockázatot. Tipp: az üléstámlák zsebeiben csak a legszükségesebb tárgyakat tároljuk, sőt még jobb megoldás, ha nagyobb zsebes rendszerezőket használunk a játékok, rágcsálnivalók és elektronikus eszközök biztonságos tárolására. Evés után pedig mindig hajtsuk le és rögzítsük az ételtálcákat, vagy akár szerezzünk be puha, összecsukható tálcákat, amelyek kisebb sérülésveszélyt jelentenek.

Fotó: ALD Automotive

5. Elektromos eszközök és töltők

A fentieknél talán kevésbé nyilvánvaló, de ugyanolyan fontos, hogy az autó elektromos készülékekkel való túlterhelése túlmelegedést okozhat és ezáltal tűzveszélyt jelenthet. Ugyanakkor a nyári hőségben az autó utastere is jobban felmelegszik, különösen parkolás közben tud akár 100 C-ig is felszaladni a hőmérő higanyszála, ami az elektromos eszközöknek is árt. Tipp: használjunk kimondottan autós használatra tervezett eszközöket, és kerüljük a csatlakozó túlterhelését. Húzzuk ki a készülékeket, ha nem használjuk őket. A kábeleket tároljuk rendezetten. Ha megállunk, parkoljunk árnyékban és tegyük az összes elektromos eszközt napfénytől védett helyre.

+1 Felfújható medencés játékok

Ha a vízpart a szállástól sétatávolságnál távolabb van, kényelmesebb autóval odagurulni – és kinek van kedve nap mint nap felfújni, majd leereszteni a gumimatracot, óriás úszógumit és egyéb felfújható játékokat…? Ugyanakkor ne feledjük: ezek a tárgyak akár szét is durranhatnak a forró autóban. Tipp: eresszük le őket részlegesen, vagy tegyük a csomagtartóba. Persze a legjobb megoldás egy olyan elektromos pumpa, amellyel felfújni és leereszteni is lehet.

Kitekintés az utastéren kívüli veszélyekre

A nagy családi autós nyaralásra jellemzően autópályán utazunk, ahol különösen fontos ügyelni a biztonságra. A legtöbb veszély a nem megfelelően megválasztott sebességből ered, ezért egyrészt tartsuk be a mindenkori sebességkorlátozást, másrészt túl lassan se haladjunk, így nem okozunk torlódást. Tartsunk jobbra, illetve válasszuk mindig az aktuális sebességünknek megfelelő sávot. Sávváltásnál, előzésnél is törekedjünk a biztonságra, legyünk a szokásosnál is figyelmesebbek, türelmesebbek és együttműködőbbek a többi autóssal. Az autópálya-matricát vegyük meg még indulás előtt, így nem a pályán kapkodva kell majd pótolni a mulasztást, és a bírságot is elkerüljük.