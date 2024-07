Kupéként is megcsinálják az MG sportkocsiját

Ahogy régen, most is 3 évvel a roadster után mutatták be az MG sportkocsi kupé változatát. A Cyber GTS névvel a márka legsikeresebb versenyautójára utalnak.

Fotó: MG / Joseph Harding Jövőre lesz a 60. születésnapja az MGB GT-nek, a kerek évforduló tökéletes alkalom lehet a Cyberster roadster zárt változatának piacra dobására, bár egyelőre ezt nem erősítették meg. Mindenesetre a Goodwood Festival of Speed rendezvényen a márka 100. éves születésnapját ünneplő eseményen a márka új vezető formatervezője, a Škodától elcsábított Jozef Kaban által bemutatott MG Cyber GTS EV kupé mentes a tanulmányokra jellemző túlzásoktól, akár azonnal sorozatgyártásba kerülhet. A névvel egyébként az MGC GTS Sebring versenyautóra utalnak, a V8-as motorral szerelt kupé a márka egyik legsikeresebb járműve volt. Fotó: MG / Joseph Harding Fekete ablakokkal akadályozzák, hogy látni lehessen a belső tér részleteit – talán nem készültek el vele időben –, de azt elárulták, hogy a Cyberster roadsterrel ellentétben a kupéban 2+2 üléses utasteret alakítanak ki. A hátsó ülések használhatóságát azért jelentősen korlátozza az ívelt tetővonal. Hajtások tekintetében nem várható változás, tehát az akkumulátor 77 kWh kapacitású, a hátsókerékhajtású változat 340 lóerős, az összkerékhajtású 544 lóerős rendszerteljesítményű. Ha sorozatgyártásba kerül, várhatóan a Cyberster roadserrel egy árban adják majd az MG Cyber GTS kupét.

Fotó: MG / Joseph Harding

