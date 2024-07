Lerepült egy zsák egy teherautóról az M0-son, a tulajdonosa rohant be érte a sávok közé - videó

Baleset végül nem történt, pedig elsülhetett volna rosszabbul is: például, amikor az egyik érkező kocsi nekiment és arrébb lökte. Vagy amikor a tulajdonosa berohant, hogy kihúzza a méretes zsákot, de akár akkor is, amikor végighúzták a kihajtó- és a leállósávon, ahol a túlélési idő a statisztikák szerint átlagosan alig nyolc perc.

A fedélzeti kamerás felvétel a Magyar Közút éppen arra közlekedő kolléganőjétől érkezett, aki azonnal értesítette a diszpécsereket, így gyorsabban be tudták azonosítani a helyszínt. A Magyar Közút szerint ez a videó is jól mutatja, mennyire fontos, hogy a rakomány mindig megfelelő módon legyen rögzítve, ezzel nemcsak a saját, hanem a többi közlekedő biztonságát is szavatolni tudjuk.