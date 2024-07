Már 1079 lóerőnél jár a Corvette

Fotó: Chevrolet

Az utóbbi évek során elszoktunk attól, hogy a Corvette-hez széles motorválaszték tartozik, hiszen hosszú éveken át a 6,2 literes szívó V8-as és annak kompresszoros változata alkotta a kínálatot. Ehhez képest a far-középmotoros C8-asnál van a Stingray a 6,2 literes szívó V8-assal (497 LE/630), a nagy fordulaton dolgozó 5,5 literes V8-as a Z06-osban (679 LE/624 Nm), és a hibrid technológiával, az elektromos első tengely jóvoltából összkerékhajtással rendelkező E-Ray (664 LE/807 Nm rendszerteljesítmény). Ezekhez csatlakozik most a legújabb szuperautók nyomdokában loholó ZR1-es (nincs kötőjel a névben), amely a valaha volt legerősebb USA-beli V8-ast kapja 1079 LE/1123 Nm teljesítménnyel.

Fotó: Chevrolet

Gemini V8 néven fejlesztették az erőforrást, ami a Z06-osban használt 5,5 literes blokk (ami egyébként a legerősebb, szívó V8-as a világon) biturbó változata, és nem egyszerűen csak felturbózták az erőforrást, de tényleg minden szükséges átalakítást elvégeztek rajta. A hengerfejekben egyediek a légcsatornák és nagyobbak az égésterek (amelyeket esztergálással munkálnak meg), a szelepeket a magasabb üzemi hőmérséklethez igazították, teljesen új a kipufogórendszer. A letöltőbe integrált, 76 mm átmérőjű, golyóscsapágyas turbófeltöltőket használnak elektronikus vezérlésű lefújószeleppel. A blokkban módosították az olajcsatornákat, egyediek a dugattyúk, és egy második befecskendező-sor is került a blokkra, hogy a nagyobb benzinigényt ki tudják elégíteni. Mindezek eredménye az 1079 lóerő (7000/perc) és 1123 Nm (6000/perc).

Fotó: Chevrolet

Utóbbi miatt aztán a 8 fokozatú duplakuplungos váltót is alaposan meg kellett erősíteni, legyen szó a tengelyekről, a csapágyakról vagy a fogaskerekekről, módosították a kenési rendszert és a végáttételt, no meg a kuplungokat mozgató munkahengerek méretét is megnövelték. A motorokat és a váltókat kézzel rakja össze egy-egy munkatárs a Bowling Green üzemben.

Ilyen számok ismeretében nem szabad azon csodálkozni, hogy teljesen egyedi aerodinamikai csomagot készítettek, ami végsebességnél 544 kg leszorító-erőt termel. A végsebességről egyébként annyit mondanak, hogy az „kényelmesen” meghaladja a 346 km/órát, elektronikus limit nincs. A kocsi orrába beáramló levegő áthalad az intercoolereken, majd a szélvédő előtt távozik, ez is növeli a leszorító-erőt. Az opciós ZTK Performance csomaghoz adják a karbon légterelőket, amelyet a pályanapokon autózó ügyfeleknek ajánlanak, ehhez feszesebb rugók és Michelin Pilot Sport Cup 2 R abroncsok is járnak.