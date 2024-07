Saját fegyverével győzi le a Toyotát? - Ford Kuga 2.5 Hybrid ST X teszt

Teljesen új a frontrész, végre jól néz ki a Kuga. Fentről a hűtőrácsra költözött, nagyobb lett, és a többi új Fordéhoz hasonlóan megújult az embléma

Fotó: Vékey Zoltán

Továbbfejlesztett műszerfal, némi szépséghibával

Élhető és visszafogott a beltér, nincsenek megosztó részletek. A kihúzható combtámaszos, részben bőr AGR-ülés feláras, de nagyon megéri, tényleg jó benne hosszútávon is trónolni. Kényelmesen lehet menetmódot választani a középső tárcsával, van jó sok tárolórekesz, és a vezetéknélküli töltőhöz itt is el kell dugni a telefont, ami egy kicsit macerás, de legalább kábelek nélkül megy a CarPlay vagy az AndroidAuto. Hátul sem rossz, sőt, kifejezetten nagy a lábtér, 190 centis kollégám sem érezte magát agyonnyomorítva itt, és akad egy váratlanul ügyes megoldás is, mint régen az egyterűekben.

Kiemelkedően jók a kihúzható combtámaszos AGR ülések, hamar meg lehet találni a tökéletes pozíciót

Fotó: Vékey Zoltán

70:30 arányban osztva síneken lehet tologatni a hátsó üléspadot, ezzel adott esetben plusz 140 liter csomagtérhely nyerhető, amit főleg a kisgyerekes családok fognak nagyra értékelni. Jelentősen változott a digitalizációval a műszerfal, ám nem egyértelműen pozitív az irány.

Jó, hogy végre rendes hardver fut a tisztességes méretű középső képernyőn megjelenő multimédián,

ezzel komoly tartozást rendeztek a Fordnál, mert a korábbi rendszer elavult volt sebesség és megjelenítés terén is. Sajnos a klímavezérlés a menübe költözött, így nehézkesebb lett, okkal hozza vissza pár gyártó a fizikai panelt.

Kellemes a környezet, és végre normális méretű a középső érintőkijelző is. Van head-up, és vezeték nélküli telefontöltő, illetve kétféle USB-csatlakozó is

Fotó: Vékey Zoltán

Messze nem ideális, amikor az út helyett a képernyőt kell bámulni, és négy érintés kell ahhoz, hogy hőfokot vagy irányt állítsunk, a másik lehetséges hátulütőről a cikk végi keretes írásban olvashat. Emellett a Kugát is utolérte a sebességkorlátozás-figyelmeztetés, vagyis, amikor minimálisan átlépjük a kamerája által (sokszor helytelenül) leolvasott tempó korlátozást, pittyen hármat. Ez a funkció kikapcsolható a menü mélyén, de minden újraindításkor aktiválódik. Érdemes lenne dedikált fizikai gombot rendelni hozzá, amúgy az EU-ban már kötelező rendszert más autókban is kritizáltuk már.