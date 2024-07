Még több levegőt! – Négy legendás motorkerékpár turbófeltöltővel

Több lóerő és turbólyuk: Kawasaki 750 Turbo

A Kawasaki már akkor is tudta a módját, hogyan kell igazi megalomán modelleket fejleszteni, és nem óvatoskodtak első turbós motorkerékpárjukkal sem. Egy 750-es, soros négyhengeres sportmotor akkoriban eleve combosnak számított, a Kawasaki mindezt pedig megfejelte a feltöltővel, aminek az eredménye 112 lóerős csúcsteljesítmény volt.

Az 1983-ben piacra került gép motorblokkját az utolsó csavarig módosították,

a Hitachi turbó hirtelen nyomatékhulláma miatt kovácsolt dugattyúkat alkalmaztak, illetve az akkor elérhető legpontosabb befecskendező rendszert is bevetették.

Kipörgésgátló még nem létezett akkoriban, így hatalmas kihívás volt a hirtelen ébredő erőt útra vinni

Fotó: Kawasaki

Egyébként a Kawasaki úgy reklámozta a motort, mint a világ leggyorsabb kétkerekűje, állítólag a 240 km/órát is megfutotta. A jelentős turbólyuk miatt azonban még avatott kezekben is kihívás volt lehívni a teljesítményt, akkoriban még változó geometriájú turbó és kipörgésgátló helyett csak az ima segíthetett a vezetőknek. Hamarosan a Kawasaki vezérkara is belátta, hogy fejlesztési zsákutcába jutott. Mivel ott volt a GPZ1100-as (amely hajszálnyival gyengébb volt, de sokkal megbízhatóbb és könnyebben kezelhető), 1985-ben leállították a 750-es Turbo gyártását.

Klasszikus analóg műszerek és folyadékkristályos turbónyomásmérő a Kawasakin

Fotó: Kawasaki

Egy igazán emlékezetes motor: Suzuki XN85 Turbo

1983-ban került a Suzuki márkakereskedőkhöz az XN85-ös, melynek formája önmagában is megér egy misét. A futurisztikus formaterv ugyan sikeresen az újdonságra irányította a figyelmet, de a blokk megbízhatósági problémáktól szenvedett, ami azért volt különösen bosszantó, mert a GS750-es akkor már kisebb legenda volt a strapabíró erőforrás miatt. Pedig a Kawasakival ellentétben nem feszítették túl a húrt.

Természetesen dupla tárcsafék lassította. A Turbo matrica akkoriban sok autón megjelent, a motokerékpárokon pedig mágikusnak tűnt

Fotó: Suzuki

Az XN85-ös lég-olaj hűtéses, 750 cm3-es soros négyhengerese 85 lóerőt tudott, ráadásul ahhoz, hogy bírja az erőforrás az extra terhelést, olajsugár hűtötte a dugattyútetőt.

A turbós gép gyártását két év után, 1985-ben állította le a Suzuki.

Ma egyértelműen a 80-as évek ikonikus motorjai között van a helye, a forma és a technika különleges elegyet alkotott. Érdekes belegondolni abba, hogy – társaihoz hasonlóan – nálunk a szocializmusban legfeljebb poszteren lehetett megcsodálni, életnagyságban csak a keleti blokk motorjai voltak elérhetők.