Napi 48 km-nyi ingyen áramot ígér a GoSun tetőboxba rejtett napeleme

Fotó: GoSun

Semmi nincs ingyen, így a GoSun töltője által ígért ingyen energiáért is fizetni kell, előreláthatóan 2999 dollárt, meg a szállítási költségeket. A tetőcsomagtartóra szerelhető (sok villanyautón nincsenek tetősínek a légellenállás javítása érdekében, annak beszerzése további költséget jelent) és ott szállított napelem optimális körülmények között 48 km megtételére elegendő energiát termel egy nap alatt, kérdés, a konkrét autó és annak fogyasztásának ismeret nélkül ezt hogy számolták ki? Nem derül ki az sem, hogy a nagyobb légellenállás és tömeg mennyivel növeli a fogyasztást. Csukott állapotában 200 W, nyitott panelekkel 1200 W teljesítményre képes a napelem-csomag, ami egy 32 kg tömegű dobozban rejtőzik egy kis akkumulátorral együtt, ami a menet közben termelt energiát raktározza el. A kinyitott panelek kibírják a 48 km/órás szelet, kérdés, összekarcolják-e a fényezést, illetve a töltőkábel-lopások idején felmerül a biztonság kérdése is. Maga a doboz lopásbiztos módon van rögzítve a tetőcsomagtartóhoz, de a kihajtható napelem-panelek már könnyebb prédát jelentenek. A GoSun 2025-re ígéri a sorozatgyártás beindítását, addigra már a végleges specifikációk és ár is rendelkezésre áll majd.