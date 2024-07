Hat henger és sok D-vitamin - Mercedes-Benz CLE Cabriolet menetpróba

Bár sokunknak az lehet az érzése, hogy a Mercedesnél az elektromos (EQ) modellekről szól minden, a kisebb kategóriákat sem engedik el, amelyekben hosszú évtizedek óta meghatározók egyes modelljeik. Merthogy a stuttgarti gyártó mindig is a kabriózás egyik élenjárója volt, és egyedülállóan széles kínálattal büszkélkedhettek. Most két legyet üt egy csapásra a Mercedes, hiszen a korábbi C- és E-osztályos kabriók közös utódjának tekinthető a vadonatúj CLE Cabriolet. A jövevény kimondottan szűk szegmensbe érkezik, ellenfeleinek a BMW 4-es és az Audi A5 Cabriolet tekinthető.

Nyúlánk a forma, a tengelytáv 2,86 méteres. A két alapverzió hátul hajt, a többiben széria a 4Matic

Fotó: Mercedes-Benz / Mercedes-Benz

1. Csak Avantgarde és AMG Line kivitelek léteznek

4,85 méteres hosszával kifejezetten termetes autó a CLE Cabriolet, amelynél nincs hagyományos értelemben vett alapváltozat, a Mercedes csak Avantgarde és AMG Line csomaggal kínálja a típust. A gyártónál cápaorrnak nevezett frontkialakítás nem csak a gyalogosvédelmi előírásoknak kedvez, élőben roppant látványos és jó ízléssel tervezett modellé teszi,

miközben a motorháztetőn lévő domborulatokkal igyekeznek némi sportosságot is csempészni az összképbe.

A CLE sorozat kapcsán büszkeséggel tölthet el minket, hogy a külső dizájnért egy honfitársunk, Filczer Balázs volt a felelős, aki a budapesti MOME formatervezőjeként végzett, mielőtt Sindelfingenben megkezdte csillagos karrierjét.

385 literes a csomagtartó, a tank pedig 66 literes – erős önuralom kell a 7,9 l/100 km-es gyári átlagfogyasztás megközelítéséhez

Fotó: Mercedes-Benz / Mercedes-Benz

2. Nincs elegánsabb egy klasszikus vászontetőnél

Bár egy időben nagy divat volt a keménytető, és a Mercedes is előszeretettel alkalmazta, a hagyományőrzés jegyében a CLE Cabriolet vászontetőt kap. Nem lehet azt mondani, hogy a Mercedes óvatos lenne a színválasztékkal, ugyanis a szürke és fekete verziókon kívül vörös is rendelkezésre áll, ami érdekes kontrasztot ad például a matt fekete fényezéssel. A vászontető minden esetben akusztikus, vagyis többrétegű hangszigetelést alkalmaznak, hogy a kupéhoz hasonló csend honoljon az utastérben. A nyitás-zárás természetesen gombnyomásra történik (20 másodperc alatt), akár 60 km/órás tempó mellett.

Hat hengerrel (CLE 450) 4,7 másodperc alatt gyorsul százas tempóra, a végsebessége 250 km/h. Széria a 48 voltos lágy hibrid rendszer

Fotó: Mercedes-Benz / Mercedes-Benz

3. Egy kis kényeztetés nem árt

Mivel egy viszonylag testes kabrióról van szó, nem meglepő, hogy elöl bőséges a helykínálat, de az már sokkal inkább elismerésre méltó, hogy hátul sem kell kuporogni. Az ülések az első sorban olyanok, mint a legjobb fotelek, és közben látszik, hogy a konstruktőrök a legapróbb részletekre is odafigyeltek. Még közvetlen konkurenseihez képest is szembetűnő a felhasznált anyagok minősége, ez az autó egyszerűen egy míves termék benyomását kelti.