Porsche-márkakereskedést vett át a Lada

Fotó: Lada Sport

Togliattiban hosszú éveken át sikeresen működött a helyi Porsche-márkakereskedés a stadion és a lakótelep között, azonban az ukrán háború miatt elrendelt szankciók miatt be kellett azt zárni. Most, több éves üresen állás után új funkciót kapott a Porsche Centrum, a feliratok lecserélésével abból született meg az első Lada Sport márkakereskedés – még a jellegzetes panelos falburkolat is a helyén maradt.

Fotó: Lada Sport

A megnyitó alkalmából nem csak a Lada Sport műhely által aktuálisan gyártott autók (Granta Sportline, Granta Sport, Vesta Sportline) és az aktuális versenyautók mellett az egyik korai gyári raliautó, illetve a Lada Samara T3-as Dakar-versenyautó is tiszteletét tette a szalonban. Az eladótér 662 négyzetméteres, a 4 állásos szerviz 400 négyzetméteres, a gyár úgy számol, ezen a kereskedésen keresztül évi 500 autót értékesít majd. Ahogy eddig, úgy a jövőben is a Lada Sport modellek az összes oroszországi Lada márkakereskedésben megvásárolhatóak és szervizelhetőek.