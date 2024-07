Sallangmentes terepjárót ígért az Ineos, most itt van a sallangos autója

Fotó: Ineos / Oli Tennent

Az Ineos ígérete szerint sallangmentes terepjárókat kínál, ehhez képest most megalapították az Arcane Works nevű műhelyt, amely a jövőben a különleges modellekért lesz felelős. Az Ineos Grenadier Detour luxus kényeztetést ígér egy 200 darabos széria erejéig, például kézzel polírozzák a fényezést (Magma Red, Whiteout Blue, Squall Green vagy Storm Force Silver közül lehet választani), illetve egyedi szín is kérhető. Ha ez nem lenne elég, kontrasztos a kiegészítők színe, egyedi a hűtőrács és a 18 colos felni.

Fotó: Ineos / Oli Tennent

Az utastérben kétféle selymes fényű finis közül lehet választani, a normál bőrök mellett különösen puha Bridge of Weir bőr is kérhető, a tetőkárpit a Johnstons of Elgin által készített kasmírból készül, az utastérben elhelyezett jelvényeket a Vaughtons nevű ékszerésztől vásárolják. A küszöbborításokon lézergravírozott feliratokat helyeznek el. Az Ineos Grenadier Detour a benzin- és a dízelmotorral is kérhető, csak az előbbihez adnak olyan kipufogórendszert, ami karakteresebbé teszi a hangot. A vételár mindkét esetben 134 100 font, A jövőben még nagyobb mértékű átalakításokra számíthatunk az Arcane Works műhelytől, amely teljesítménynövelést, új extrákat és futóműhangolást is kínál majd.