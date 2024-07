Schwarzenegger után szabadon – itt a Hummer EV pickup Arnold Edition

Fotó: Apocalypse Manufacturing

Ha éppen nem 6x6-os átépítéseket készít, az Apocalypse Manufacturing amerikai autók megjelenését teszi brutálissá, tavaly ősszel mutatták be a Rivian R1T átépítésüket, most pedig a Hummer EV villanymotoros pickup van soron. Az Apocalypse Strikeforce Arnold Edition esetén külső bukókeret mellett az ajtókra rakott műanyag burkolattal alakítják át a megjelenést, és 43 col átmérőjű terepmintás abroncsoknak is helyet szorítanak a kerékjáratokban. A technikához nem nyúlnak, de nincs is nagyon panasz az 1000 lóerős rendszerteljesítményű hajtásra.