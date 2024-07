Sollei, avagy a Cadillac tényleg minden kívánságot megvalósít a csúcsmodelljénél

Fotó: Cadillac

Nem panaszkodhat a Cadillac, hiszen az alaphangon is 300 000 dollárba kerülő, tehát a Bentley és a Rolls-Royce árkategóriájában mozgó Celestiq nevű akkumulátoros-elektromos csúcsmodelljére sok megrendelést gyűjtött. Azonban szeretnék, ha az ügyfelek a lehető legtöbb pénzt hagynák náluk, ezért most elkészítették a Sollei nevű kabrió-tanulmányt bizonyítva, hogy az egyedi kialakításnál nem csak a színek és anyagok választására szorítkozhat az ügyfél, de – ha a pénztárcája is bírja – akár egyedi karosszériát is kérhet. A Cadillac Sollei a márka korábbi tanulmányaitól – Sixteen, Ciel, Elmiraj – eltérően valósággá válhat.

Fotó: Cadillac

A napfény, az utazás és a szabadidő volt az inspiráció az építéshez, a név is ezekre utal, amelyet a Sol (nap) és Leisure (szabadidő) szavakból rakták össze. Először itt használják a MycoWorks startup által gombafonalakból készített beltéri burkolatokat, az indukciós töltőknél és az ajtózsebeknél. A hátsó üléseknél megtartották az üvegajtós (elektromos mozgatású) hűtődobozt, egyébként pedig a kézműves kialakításra fektettek nagy hangsúlyt. Egyedi különleges módon megvilágított díszbetétek (több zónára osztották a hangulatvilágítást, minden zónában 126-féle színt képesek megjeleníteni a LED-ek) kerültek a faltól falig kijelzőt is tartalmazó műszerfalra. A Nappa bőr kárpit rózsaszín színjátszó finist kapott, ami napsütésben különleges csillogást biztosít.

Fotó: Cadillac

Igazán különlegesen a fabetétek, amelyeket többféle fából állítottak össze, ezek nem kaptak felületkezelést, hogy ne csak látványra, de tapintásra is érezni lehessen az eltérő mintázatokat. A kabriót egyébként a madármegfigyelőknek ajánlják, egy szálhúzott fém/bőr borítású ládában többféle, 3D-nyomtatással készített madárhívó sípot helyeztek el, egy bőrkötésű mappában kézzel készített madárrajzok segítik a szárnyasok azonosítását, de vannak tollak és ceruzák is, ha netán a kedves ügyfél maga is szeretné megörökíteni a látott madarakat.

Fotó: Cadillac

Amíg a kiindulási alapot jelentő Cadillac Celestiq ferde hátú karosszériát kap, a Sollei esetén klasszikus kabrió karosszériát valósítottak meg hosszú ajtókkal, jobban hátrahúzott szélvédőkerettel. Egyszerű gombokkal váltottak ki a kilincseket, hogy letisztult legyen a megjelenés. A Manila Cream fantázianevű szín nem új, 1957-58-ban volt az elérhető a márka autóihoz, természetesen kézzel fényezték a karosszériát. A Cadillac Sollei prezentációjára a GM Fejlesztőközpontjában található, most felavatott Cadillac House-ban került sor, ahol a Celestiq vásárlók a gyári formatervezők segítségével alakíthatják ki autójuk végleges megjelenését, és ha igénylik, itt kerítenek majd sort az autó átadására is.