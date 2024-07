Strandautóként is megállja a helyét a Porsche 928

Fotó: Porsche

Sok-sok éven át való álmodozás és egy kellően összetartó közösség kellett ahhoz, hogy Tadeusz Elwart végül megvalósítsa álmai autóját, a tengerparti fövenyen való száguldásra alkalmassá tett Porsche 928-ast. Az egész azzal kezdődött, hogy valamikor a rendszerváltás idején az édesapa megfertőzte a Porsche-vírussal a fiatal gyermekét, akinek az élete aztán a víz körül forgott. A Balti-tenger partján lévő Hel félszigeten található Chałupy 6 kemping menedzsereként találta ki Tadeusz Elwart a Hel Riders nevű szörffesztivált, amelynek visszatérő tagjaival megismerkedve aztán kialakult az a kemény mag, akinek a segítségével megvalósította álmát a fiatalember.

Fotó: Porsche

A sportolók egyébként nem önzetlenül segítettek a homokon száguldani képes autó megépítésében, hiszen azt a fesztivál idején arra használják, hogy a kemping és az ideális vízbe ereszkedési pontok között nagy sebességgel szállítsa a sportolót és deszkáját az autó, és amint megszabadul az egyik ügyféltől, máris száguld vissza a következőért. Mivel a V8-as motorral szerelt Porsche 928 volt a kiindulási alap, a megfelelő teljesítmény adott volt, azonban a váltót, az áttételezést és a felfüggesztést is az új igényekhez kellett alakítani. Itt jön a képbe Tomasz Staniszewski, egy Porsche-rajongó mérnök, aki a saját maga által megtervezett és megépített Porsche 924-es versenyautóval teljesítette a Dakar Classic terepralit.

Fotó: Porsche

Az áttételezést azért kellett módosítani, hogy a nagyobb átmérőjű kerekek ellenére is intenzív legyen a gyorsítás a laza talajon, a nagyobb hasmagasságra is azért van elsősorban szükség, hogy a kerekek mozgásterét semmi ne akadályozza. Helyi autószerelők és ismerősök segítettek a Porsche 928 Safari megépítésében, az egyedi grafikát pedig az egy, már évtizedek óta a Chałupy 6 kempingben visszatérő vendégnek számító ikerpár által vezetett Lange & Lange stúdió készítette. Miután a Hel Riders fesztiválon nagy sikert aratott a szabadidő-autós körítésű Porsche 928-as, azzal ellátogattak a német Sylt szigetére a léghűtéses Porschék találkozójára, de a Rømø Motor Festival tengerparti gyorsulási versenynek helyt adó (idén augusztus 17-én tartják a bulit) dán sziget tengerpartjára is elvitték azt, hogy a versenyen kívül – ott csak sokkal öregebb autók indulhatnak… - kipróbálják természetes közegében a 928 Safari-t.