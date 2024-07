Barátságos kisautónak tűnik, az első padlógázig - Toyota GR Yaris menetpróba (2024)

Torpedó három hengerrel

A ralisportos tapasztalatok miatt az első lökhárító egy helyett már három darabból áll, így egy elnézett kanyar után már jóval könnyebben és olcsóbban javítható

Fotó: Toyota

Bevallom, a 19 lóerő és 30 Nm pluszt nem igazán éreztem, de eltelt már bő három év, mióta a GR Yarist teszteltem; aki közvetlenül ül át a régiből, annak talán feltűnhet az erőtöbblet. Nem változott az összetéveszthetetlen, jellegzetesen háromhengeres, nyersen daráló motorhang, valami hasonló lehetett a pályaversenyzésre átalakított, 100 km-en 100 litert keveréket fogyasztó gyári Wartburg versenyautók hangja a 70-es években, azzal a különbséggel, hogy a kis Toyotában

turbó is fütyül, illetve lefúvószelep is szuszog.

Egyébként a ráncfelvarrás óta a motorhangot hangszórókból érkező szintetikus hanggal fokozza a Toyota, miközben a nemkívánatos zajokat ellentétes fázisú hangokkal oltja ki. Talán ennek is köszönhető, hogy csökkent a szél-és gördülési zaj, ezért már nem olyan kellemetlen nagy távokat megtenni, mint régen.

Csak az antenna, a két fényszóró és a két tükör származik a normál, ötajtós Yarisokról

Fotó: Toyota

A régi GR Yaris legnagyobb erénye az volt számomra, hogy a futóműve dobálós, töredezett aszfalton is otthon érezte magát (kirugózott szinte mindent) nem csak biliárdasztal-simaságú versenypályán. Bár feszesebbek lettek a rugók 15-20 százalékkal, szerencsére még a 2024-es verzió is képes kimozogni a legtöbb úthibát, és kanyarban sem pattog el az ívről, ami a Monte Carlo-rali útvonalán kijelölt szűk, dobálós hegyi utakon jól is jött. Elképesztően agilis az 1280 kilós Toyota az efféle utakon,

apró méretei miatt még a legkeskenyebb sávokban is könnyen elfér,

általában a sokkal erősebb autókat is lerázza. Végig azt éreztem, hogy a hátul is független futómű és a határozott fékek tudása nagyobb teljesítményhez is elég lenne, de a meglévő 280 lóból legalább egy sem megy veszendőbe, mert a hatékony összkerékhajtás mind egy szálig átviszi őket az útra, legyen az bármilyen felületű.

Árak, összegzés