Válságban van, de inkább a még nem gyártott roadsterét fokozza a Polestar

Fotó: Polestar

A Nasdaq értéktőzsdén jegyzik a Polestar márka részvényeit, és a svéd márka nemrég figyelmeztetést kapott, hogy 180 napja van a részvényárfolyam 1 dollár fölé emelésére, ellenkező esetben kizárhatják a kereskedésből a céget. A Polestar részvényárfolyama 2021 végén volt a csúcson 13 dollár fölött, idén májusban 73 centre esett az érték, ami most 92 cent körül mozog. Az autómárka bízik abban, hogy 2025 végére elérheti a nullszaldós működést, de addig még sok minden fog történni, új modelleket dobnak piacra, diverzifikálják a termelést. Aktuálisan a chengdui gyár termelése szünetel, a kínai munkaerő 30%-ának elbocsátását tervezik szeptemberre, csökkentették a sanghaji iroda méretét. Mindez annak következménye, hogy a márka eladásai 40%-kal zuhantak 2023-hoz képest, az első negyedévben 7200 autót értékesítettek világszerte.

Fotó: Polestar

Az egyik új modell a Polestar 6 Roadster lesz, amelynek az első 500 darabos szériáját már el is adták úgy, hogy „valamikor 2026-ban” érkeznek az autók a kereskedésekbe. Addig is az idei Goodwood Festival of Speed rendezvényen bemutatták a Polestar BST nevű tanulmányt, amely a nyitott sportkocsi Polestar 2 BST-nél (Beast) látott módon fokozott tudású változata. A kiszélesített nyomtáv, a 22 colos kovácsolt alufelnik miatt a karosszériát is át kellett alakítani, aztán ott vannak a hatalmas méretű légterelők. Arról nem szól a sajtóközlemény, hozzányúltak-e a hajtáshoz, vagy megelégedtek a Polestar 6-os 884 lóerős rendszerteljesítményénél.