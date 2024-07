Van már az EU-ban hivatalosan forgalomba helyezett Cybertruck. De van egy kis probléma…

Egy Tesla-tuningolással foglalkozó cseh műhely több hónapos fejlesztőmunkával elérte, hogy rendszámot kapjon a Tesla Cybertruck. Erre azért nincs lehetőség még egyedi forgalomba helyezési eljárással sem, mert több olyan ponton kellett módosítani a konstrukciót, ami komoly mérnöki teljesítményt igényelt. Az még az egyszerűbb munkák közé tartozott, hogy a NACS helyett CCS2 töltő-csatlakozót építettek be, hiszen ilyen más Tesla-modelleknél is elvégezhető – megmarad a villámtöltés (800 V, 350 kW) lehetősége is. Nehezebb volt már a hátsó lámpa cseréje, hagyján, hogy az EU-ban narancs irányjelző-fények kellenek, de ezt még a fedélzeti rendszerbe – első Teslaként a Cybertruck kap 48 voltos elektromos hálózatot, tehát nem lehet a korábbi tapasztalatokat egy-az-egyben átültetni – is integrálni kell. A sérüléseket okozó éles peremeket úgy küszöbölték ki a csehek, hogy egyszerűen gumikat húztak rá a lemezélekre.



Az USA-ban a 60 990 dolláros indulóárával is drágának számít a Cybertruck, a csehek által forgalomba helyezett autó egy 3 hajtómotoros Cyberbeast (99 990 dolláros indulóár). Ehhez képest is nyugodtan túlzónak nevezhető az EU-s rendszámmal ellátott Cybertruck, hiszen azért 356 950 eurót kérnek! Ráadásul óvatosan kell bánni a teherhordással, hiszen a 3,5 tonnás össztömegűre vizsgáztatott Tesla Cybertruck a 3025 kg-os saját tömeg mellett (ebben már benne van egy 75 kg-mal számolt vezető) mindössze 475 kg-os terhelhetőséggel bír, ami fele a hasonló össztömegű, dízelmotoros pickupoknak.